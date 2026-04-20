Эти ежедневные привычки просто "убивают" энергию
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти ежедневные привычки просто "убивают" энергию

ТОП ежедневных привычек, которые "убивают" энергию

20 апреля 2026, 19:01
Кречмаровская Наталия

Постоянная усталость, вялость может быть не только из-за имеющихся болезней, но и из-за ежедневных привычек, незаметно истощающих организм.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Некоторые из таких привычек кажутся вполне безопасными, но они постепенно снижают уровень энергии и производительность.

Основные привычки, истощающие энергию:

Постоянная многозадачность – привычка выполнять несколько дел одновременно создает иллюзию эффективности. На самом деле мозг тратит больше ресурсов на переключение между задачами. Это приводит к быстрому истощению и снижению концентрации. Исследования показывают, что многозадачность снижает производительность почти на 40%.

Чрезмерное использование гаджетов — проверка сообщений, социальных сетей или новостей без четкой цели отнимает значительную часть энергии. Постоянный поток информации перегружает нервную систему, вызывает тревожность и чувство истощения.

Отсутствие четких приоритетов — когда человек не определяет главные задачи, он тратит силы на второстепенные дела. Это создает ощущение, что день прошел зря и усиливает усталость. Помогает избежать планирования и расстановки приоритетов.

Отрицательное мышление — постоянные жалобы, самокритика или фокус на проблемах истощающих психику. Негативное мнение действует как "ловушка", которая забирает энергию и блокирует мотивацию.

Отсутствие движения — сидячий образ жизни снижает кровообращение и уровень кислорода в организме. Это приводит к сонливости и потере энергии. Даже короткие прогулки или разминки в течение дня способны существенно улучшить самочувствие.

Неправильное питание — употребление большого количества сахара и обработанных продуктов вызывает резкие колебания уровня глюкозы. Это приводит к ощущению "энергетических качелей": сначала прилив сил, а затем резкое падение. Чтобы избежать таких перепадов, специалисты советуют придерживаться сбалансированного рациона.

Откладывание важных дел — промедление создает постоянное психологическое давление. Человек тратит энергию на мысли о невыполненных задачах, вместо того чтобы действовать. Это формирует замкнутый круг, истощающий еще больше.

Перегрузка информации — чтение новостей без перерыва или чрезмерное потребление контента создает ощущение хаоса. Мозг не успевает обработать все полученное, что вызывает усталость и снижает концентрацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что врачи назвали тревожный сигнал инсульта и проблем с сердцем, который проявляется ночью.




