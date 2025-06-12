Эти ежедневные привычки приводят к бессоннице

Учитывая уровень стрессов и тревог для украинцев бессонница, к сожалению, распространенная проблема. Ее часто вызывают определенные повседневные привычки. Избежание этих факторов поможет восстановить нормальный цикл отдыха и улучшить общее самочувствие.

Бессонница. Фото из открытых источников

Первое, что вызывает бессонницу – это постоянные изменения в графике. Резкая смена графиков сна и бодрствования в будни и на выходных может сбивать биологические часы и влиять на качество сна. Соблюдение последовательного графика ежедневно помогает регулировать циркадные ритмы и улучшать отдых.

Когда нет стабильного режима, мозг не знает, когда "время выключаться". Это приводит к поверхностному сну или частым пробуждениям.

Также непредсказуемый график может вызвать внутренний дискомфорт, проявляющийся как тревожность или переутомление, которые, в свою очередь, мешают сну.

На втором месте по провоцированию бессонницы – длительный или очень поздний сон. Дневной сон может быть восстанавливающим, если его делать правильно. В частности, 20-30-минутный сон до 16:00 может улучшить бдительность и работоспособность, не влияя на ночной сон.

Однако более длительный сон или поздно днем может нарушить циркадные ритмы и затруднить засыпание ночью.

Третьим фактором может стать не пребывание на естественном свете утром. Утренний солнечный свет является основным синхронизатором биологических часов. Пребывание под естественным светом в течение не менее 30 минут рано утром помогает регулировать циркадные ритмы и улучшать качество ночного сна.

Утром, когда вы попадаете под воздействие дневного света (особенно в первые 1-2 часа после пробуждения), ваш мозг получает сигнал, что наступил день.

Даже в пасмурные дни утренняя прогулка может иметь значение.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько фруктов есть ежедневно, чтобы замедлить старение.



