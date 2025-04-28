Эти действия значительно усилят боль: что категорически запрещено делать при солнечном ожоге

Солнечный ожог – это повреждение кожи вследствие чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения. Хотя большинство людей знают о необходимости защиты от солнца, случаи ожогов остаются распространенными. Правильная первая помощь является ключевой для быстрого выздоровления и предотвращения осложнений. Однако некоторые действия могут ухудшить состояние кожи.

Солнечный ожог. Иллюстративное фото

Что нельзя делать при солнечных ожогах

Не наносите лед прямо на кожу. Хотя холод может уменьшить боль, прямой контакт льда с ожогом может привести к дополнительному повреждению тканей. Вместо этого следует использовать прохладные компрессы или принимать прохладный душ.

Избегайте продуктов с бензокаином или лидокаином. Эти анестетики могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию на поврежденную кожу. Также они могут задерживать тепло в коже, ухудшая состояние ожога.

Не используйте вазелин или кокосовое масло. Хотя эти продукты увлажняют кожу, они создают барьер, который может удерживать тепло, ухудшая ожог. Лучше использовать легкие увлажняющие средства на основе алоэ вера или сои.

Не прокалывайте волдыри. Волдыри защищают кожу от инфекций. Их прокалывание может привести к заражению и замедлению заживления.

Не используйте агрессивные средства или скрабы. Поврежденная кожа чувствительна к раздражению. Используйте мягкое мыло и избегайте трения.

Не оставайтесь на солнце. Дальнейшее влияние ультрафиолета может ухудшить состояние кожи. Оставайтесь в тени или в помещении до полного выздоровления.

Правильные действия при солнечных ожогах:

Перейдите в прохладное место и избегайте дальнейшего воздействия солнца.

Примите прохладный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи.

Нанесите увлажняющее средство на основе алоэ вера или сои для успокоения кожи.

Пейте много воды для предотвращения обезвоживания.

В случае сильной боли примите безрецептурные обезболивающие средства, такие как ибупрофен или ацетаминофен.

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