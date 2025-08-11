Эти алкогольные напитки нанесут невиданный вред здоровью: неожиданный перечень

Употребление алкоголя часто приводит к увеличению массы тела, что, в свою очередь, способствует повышению АД сверх нормальных показателей 120/80 мм рт. ст., что является признаком гипертонии. Именно поэтому эксперты обращают внимание на влияние различных алкогольных напитков на здоровье, особенно из-за их высокого содержания "пустых" калорий — калорий без питательной ценности.

Фото: из открытых источников

Специалисты составили рейтинг алкогольных напитков по уровню калорийности. Наибольшую энергетическую ценность имеет пиво с содержанием алкоголя 5%, содержащее примерно 239 калорий на стандартную порцию. На втором месте — бутылка алкопопа объемом 330 мл из 4% алкоголя, содержащая 172 калории. Замыкает тройку сливочный ликер (50 мл) со 153 калориями.

Далее в списке следуют 12% вино в стандартном бокале (133 ккал) и 50 мл джина. Наименьшее количество калорий среди этих напитков содержит 50 мл крепленого вина (17,5%), имеющее около 77 калорий.

Следует учитывать, что калорийность напитка увеличивается, если его разбавлять другими ингредиентами, например колой или тоником. Кроме того, на уровень АД влияет не только выбор алкоголя, но и его количество.

Для людей с повышенным давлением эксперты советуют либо полностью избегать употребления алкоголя, либо соблюдать умеренность. По данным клиники Мэйо, "умеренное употребление" означает не более двух алкогольных напитков в день для мужчин моложе 65 лет. Для женщин и мужчин постарше эта норма снижается до одного напитка в день.

Следовательно, понимание калорийности любимых напитков и контроль их употребления могут помочь избежать негативного влияния алкоголя на здоровье, в частности, на артериальное давление.

