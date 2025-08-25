Эти 10 советов помогут вам не допустить слабоумия в будущем

С возрастом риск развития деменции и болезни Альцгеймера существенно возрастает, и пока не существует волшебной таблетки для их профилактики. Однако это не значит, что нужно смириться и опустить руки. Ученые выделяют ряд факторов образа жизни, которые могут существенно повлиять на здоровье вашего мозга в будущем, даже если у вас есть генетическая предрасположенность. Об этом рассказывает профессор и диетолог Олег Швец в Facebook.

Слабоумие. Фото: из открытых источников

Хотя 100% гарантии нет, контроль над определенными привычками связан со снижением частоты когнитивных нарушений. Наиболее перспективными и обнадеживающими направлениями, которые продолжают активно изучать, ученые называют три кита здоровья мозга: регулярная физическая активность, тщательный контроль артериального давления и постоянная умственная тренировка.

Специалисты рекомендуют придерживаться комплексного подхода, который положительно влияет не только на мозг, но и на весь организм,

Контролируйте давление и сахар. Гипертония и высокий уровень глюкозы — враги сосудов, в том числе и тех, что питают мозг.

Поддерживайте здоровый вес. Это снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с деменцией.

Питайтесь сбалансировано. Больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Меньше вредных жиров и сахара.

Будьте физически активными. Стремитесь к 150 минут активности средней интенсивности еженедельно.

Тренируйте мозг. Читайте, изучайте новое, играйте в настольные игры, занимайтесь хобби — не давайте мозгу скучать.

Общайтесь. Социальная активность защищает от изоляции, которая является фактором риска когнитивного снижения.

Проверяйте слух. Потеря слуха затрудняет общение и связана с повышенным риском деменции.

Спите достаточно. Старайтесь спать 7-8 часов в сутки для восстановления мозга и тела.

Откажитесь от вредных привычек. Курение и чрезмерное употребление алкоголя наносят прямой вред вашему здоровью.

Избегайте травм головы. Всегда заботьтесь о безопасности во время активного отдыха и в быту.

Читайте также на портале "Комментарии" — китайские ученые нашли объяснение, почему женщины чаще болеют старческим слабоумием, чем мужчины.



