Эта распространенная привычка "убивает" горло

Горло – это важный орган, играющий ключевую роль в дыхании, глотании и речи. Однако одна распространенная привычка может нанести ему серьезный вред – это курение.

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Дым от тлеющего табака, вдыхаемого во время курения, содержит тысячи вредных химических веществ, которые раздражают и повреждают слизистую горло.

Курение является основной причиной хронического ларингита – воспаление гортани. Симптомы ларингита включают охриплость голоса, боль в горле, кашель и ощущение постороннего тела в горле.

Курение является основным фактором риска развития рака горла. Дым содержит канцерогенные вещества, которые повреждают ДНК клеток горла и приводят к их злокачественному перерождению.

Курение может привести к хроническому фарингиту – воспалению глотки. Симптомы фарингита включают боль в горле, сухость и раздражение горла, а также затрудненное глотание.

Длительное курение может привести к повреждению голосовой связи и потере голоса.

Курение ослабляет иммунную систему и делает горло более уязвимым к инфекциям, таким как ангина и тонзиллит.

Дым от сигарет сушит слизистую горла, что приводит к сухости и раздражению.

Кашель курильщика – это хронический кашель, возникающий вследствие раздражения дыхательных путей дымом.

Курение является основной причиной неприятного запаха изо рта.

Как защитить горло от курения

Бросьте курить. Это самый лучший способ защитить свое горло.

Избегайте пассивного курения. Пребывание в помещении, где курят, тоже вредно для горла.

Пейте много воды. Вода помогает увлажнить слизистую горла.

Избегайте раздражителей. Избегайте нахождения в запыленных или дымных помещениях.

Регулярно посещайте врача. Регулярные обзоры помогут выявить проблемы на ранней стадии.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, какая распространенная привычка "убивает" глаза.



