Эта распространенная привычка "убивает" горло

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Кречмаровская Наталия
Горло – это важный орган, играющий ключевую роль в дыхании, глотании и речи. Однако одна распространенная привычка может нанести ему серьезный вред – это курение.
Иллюстративное фото
Дым от тлеющего табака, вдыхаемого во время курения, содержит тысячи вредных химических веществ, которые раздражают и повреждают слизистую горло.
Курение является основной причиной хронического ларингита – воспаление гортани. Симптомы ларингита включают охриплость голоса, боль в горле, кашель и ощущение постороннего тела в горле.
Курение является основным фактором риска развития рака горла. Дым содержит канцерогенные вещества, которые повреждают ДНК клеток горла и приводят к их злокачественному перерождению.
Курение может привести к хроническому фарингиту – воспалению глотки. Симптомы фарингита включают боль в горле, сухость и раздражение горла, а также затрудненное глотание.
Длительное курение может привести к повреждению голосовой связи и потере голоса.
Курение ослабляет иммунную систему и делает горло более уязвимым к инфекциям, таким как ангина и тонзиллит.
Дым от сигарет сушит слизистую горла, что приводит к сухости и раздражению.
Кашель курильщика – это хронический кашель, возникающий вследствие раздражения дыхательных путей дымом.
Курение является основной причиной неприятного запаха изо рта.
Бросьте курить. Это самый лучший способ защитить свое горло.
Избегайте пассивного курения. Пребывание в помещении, где курят, тоже вредно для горла.
Пейте много воды. Вода помогает увлажнить слизистую горла.
Избегайте раздражителей. Избегайте нахождения в запыленных или дымных помещениях.
Регулярно посещайте врача. Регулярные обзоры помогут выявить проблемы на ранней стадии.
Напомним, что портал "Комментарии" писал, какая распространенная привычка "убивает" глаза.
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