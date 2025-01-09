Эта привычка не позволит вашему мозгу стареть: швейцарские ученые дали полезные советы

Новогодний период часто становится моментом для начала перемен, и многие решают улучшить свое здоровье именно в это время. Однако важно не только физическое благополучие, но и поддержка умственной активности. Исследование, проведенное в Цюрихском университете, показывает, что наши ежедневные выборы могут влиять на когнитивные функции и процессы старения мозга. Важно обращать внимание на этот аспект, чтобы сохранить здоровье надолго.

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Продолжайте учиться

Не прекращайте обучение и поддерживайте интерес к новой жизни. Исследования доказывают, что регулярное обучение стимулирует активность мозга и замедляет его старение, особенно в пожилом возрасте. Люди, постоянно занимающиеся умственной деятельностью, реже сталкиваются с дегенерацией мозга.

Кроме того, ученые обнаружили, что люди с высшим образованием имеют меньше проявлений старения мозга и их способность обрабатывать информацию сохраняется высокой даже в старшем возрасте. Это подтверждает, что обучение поддерживает молодость разума и улучшает когнитивные функции вне зависимости от возраста.

О чем идет речь в исследовании

Исследование, которое длилось более 7 лет и включало более 200 пожилых людей, показало, что люди с высоким интеллектом и активной социальной жизнью имеют меньше признаков дегенерации мозга. В ходе исследования участникам регулярно делали МРТ, что позволило выявить изменения в состоянии мозга, в частности, лакуны и гиперинтенсивность белого вещества, которые могут свидетельствовать об ухудшении когнитивных функций.

Ученые предполагают, что эти изменения могут быть обусловлены нарушением кровообращения или потерей нейронов. В то же время, люди с высшим образованием показали значительно меньше признаков дегенерации мозга, что указывает на возможную связь между образованием и здоровьем мозга в старшем возрасте.

Возможности и преимущества

Не обязательно иметь формальное образование, чтобы учиться постоянно. Не надо тратить деньги на обучение — достаточно записаться в библиотеку или начать изучать новые хобби, например игра в шахматы. Интернет предоставляет доступ к множеству информации по любой теме, и всякий раз, когда вы пользуетесь смартфоном, вы можете пополнять свои знания. Это не только полезно для интеллектуального развития, но помогает сохранить активность и положительное настроение в старшем возрасте.

Обучение создает "резервы мозга"

Развитие когнитивных навыков через обучение может укрепить нейронные сети в любом возрасте. Хотя это требует дальнейших исследований, предполагают, что обучение помогает как укреплять существующие связи, так и формировать новые нейронные сети.

Занятия, такие как изучение нового языка или рисования, могут способствовать созданию устойчивых нейронных связей, которые помогут сохранить когнитивные функции даже в преклонном возрасте. Более высокий уровень образования также может создавать резервы в нейронных сетях, что позволяет компенсировать возрастные изменения в мозге.

Ранее портал "Комментарии" писал, что новые исследования ученых по курению оказали негативное влияние этой привычки не только на легкие и сердце, но и на мозг. Оказалось, что курение приводит к уменьшению мозга . Это открытие помогает объяснить, почему курильщики подвергаются большему риску болезни Альцгеймера и ухудшению когнитивных функций с возрастом.