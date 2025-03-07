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Эта невинная привычка быстро "убивает" колени

От какой привычки нужно отказаться, чтобы сохранить здоровье колен

7 марта 2025, 16:49
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Здоровье колен – это важный аспект жизни, который часто остается без внимания. Однако существует одна привычка, которая может незаметно, но неумолимо разрушать здоровье колен – это малоподвижный образ жизни.

Эта невинная привычка быстро "убивает" колени

Иллюстративное фото

Сидящий образ жизни может привести к ослаблению мышц, поддерживающих колени, что увеличивает риск травм и заболеваний коленей. Кроме того, недостаточная физическая активность может привести к увеличению веса, что также увеличивает нагрузку на колени. Снижение мышечной массы вследствие малоподвижного образа жизни также влияет на стабильность коленного сустава, что повышает риск травм.

Исследования, проведенные Национальным институтом артрита и опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний (NIAMS), показали, что малоподвижный образ жизни является фактором риска развития остеоартрита коленного сустава. Также исследования показывают, что регулярные физические упражнения могут снизить боль и улучшить функцию коленного сустава у людей с остеоартритом. Регулярные физические упражнения способствуют укреплению поддерживающих колени мышц и улучшают кровообращение в суставах.

Кроме вреда коленям, малоподвижный образ жизни может повлечь за собой:

Ожирение: недостаточная физическая активность приводит к накоплению жира в организме, что увеличивает нагрузку на колени.

Сердечно-сосудистые заболевания: сидячий образ жизни увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

Диабет 2 типа: малоподвижный образ жизни увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Остеопороз: недостаточная физическая активность приводит к потере костной ткани, что увеличивает риск развития остеопороза.

Депрессия: исследования показывают, что малоподвижный образ жизни увеличивает риск депрессии.

Снижение гибкости: малоподвижный образ жизни приводит к понижению гибкости суставов, что увеличивает риск травм.

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