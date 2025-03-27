Эта диета сохраняет здоровье мозга и предотвращает 11 заболеваний: советуют ученые

Ученые выяснили, что питание, включающее большое количество свежих фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов без мяса, имеет тесную связь со здоровым старением и может предотвратить 11 болезней, а также сохранить здоровье мозга. Об этом пишет Daily Mail.

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Какая диета эффективна против старения и болезней

Отказ от мяса может быть ключом к предупреждению 11 серьезных заболеваний, таких как большинство форм рака, диабет и нарушение когнитивных функций, как показали результаты исследований.

Растительная диета, богатая клетчаткой, поддерживает здоровье кишечника и содержит важные витамины и минералы, но при этом меньше жира и соли.

Для этого исследования ученые наблюдали за здоровьем и питанием 100 000 американцев в возрасте от 50 лет более 30 лет, регистрируя случаи 11 распространенных возрастных болезней.

Эти заболевания включают рак, диабет, сердечные болезни, инсульт, почечную недостаточность, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Исследователи также изучали когнитивные функции и общее физическое и психическое состояние участников. Они обнаружили, что те, кто соблюдал растительную диету с низким содержанием жира и молочными продуктами, имели на 86% больше шансов избежать этих болезней и поддерживать свое физическое, психическое и когнитивное здоровье по сравнению с теми, кто питался мясными продуктами.

Те, кто соблюдал полностью растительную диету без молочных продуктов, имели на 46% больше шансов избежать серьезных проблем со здоровьем.

Исследователи также обнаружили, что потребление больших количеств ультраобработанных продуктов, таких как готовые блюда, замороженная пицца, газированные напитки и даже хлеб из супермаркета снижает шансы на здоровое старение на 32%.

В статье Nature Medicine отмечается, что эти выводы важны на фоне глобального роста старения населения.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что диета, богатая растительной пищей с умеренным употреблением здоровых продуктов животного происхождения, может способствовать общему здоровому старению и должна быть учтена в будущих диетических рекомендациях", — говорится в заявлении ученых.

Портал "Комментарии" уже писал, что британская медсестра Сиобан МакЛернон рассказала о разрушительных последствиях инсультов для пациентов и их семей, а также отметила роль питания в повышении риска этого опасного состояния.