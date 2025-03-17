Если вы хотите похудеть: когда лучше тренироваться

Тренировки являются ключевым компонентом любого пути к снижению веса. Они не только сжигают калории, но и наращивают мышцы, которые поглощают калории, даже когда вы не двигаетесь. Поэтому профессиональные тренеры придерживаются одинаковой позиции: лучшее время для занятий спортом для похудения – это то время дня, которого вы будете придерживаться постоянно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "EatingWell"

Тренировки. Фото: из открытых источников

"Исследования начали изучать этот вопрос, но пока нет единого мнения о том, что действительно "лучше" для потери веса", — говорит Дженна Брэддок, сертифицированный персональный тренер и диетолог. В любом случае, упражнения работают только в том случае, если вы их делаете, говорит сертифицированный тренер Крисси Кэрролл.

Магистр наук, тренер и диетолог Элизабет Шоу также согласна с этим утверждением. Она признает, что это время может меняться изо дня в день. Но самое главное — выделить время для спорта. Например, Шоу указывает на исследование, которое показало, что упражнения помогли людям с избыточным весом или ожирением похудеть, независимо от того, когда они занимались спортом.

Если вам нравится двигаться рано утром, исследования на вашей стороне. Брэддок ссылается на исследование, в котором изучались люди, которые занимались спортом постоянно утром, а не позже в течение дня или время от времени.

"Утренние упражнения способствовали потере значительно большего веса, чем у других групп и по сравнению с контрольной группой, хотя не было никакой разницы в изменениях состава тела", — говорит Брэддок.

Другое исследование показало, что у людей, занимающихся утром, были меньшие размеры талии в дополнение к более низкому ИМТ, чем у тех, кто тренировался в полдень или вечером.

"Для многих людей утренние тренировки могут иметь преимущество с точки зрения планирования. Тренировка выполняется до стрессовых факторов дня", — говорит Кэрролл.

С одной стороны, ваш организм использует жировые запасы для получения энергии. Это увеличение расщепления и сжигания жира может помочь некоторым людям сбросить больше жира, объясняет Брэддок.

Однако, это сжигание жира может иметь и обратную сторону, говорит Шоу, поскольку может сжигать мышечную массу в дополнение к этому жиру, сводя на нет общий эффект от тренировки натощак.

Если вы не жаворонок или у вас нет времени на утреннюю тренировку, дневные и вечерние упражнения все равно приносят пользу. Помимо того, что они лучше соответствуют некоторым нашим естественным уровням энергии, поздние дневные упражнения могут лучше подходить для рабочего и школьного расписания. Кроме того, занятия спортом в конце дня, как правило, менее спешные и, возможно, даже более приятные по сравнению с ранними утренними сеансами.

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