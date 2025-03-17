Если вы хотите похудеть: когда лучше тренироваться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тренировки являются ключевым компонентом любого пути к снижению веса. Они не только сжигают калории, но и наращивают мышцы, которые поглощают калории, даже когда вы не двигаетесь. Поэтому профессиональные тренеры придерживаются одинаковой позиции: лучшее время для занятий спортом для похудения – это то время дня, которого вы будете придерживаться постоянно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "EatingWell"
Тренировки. Фото: из открытых источников
Магистр наук, тренер и диетолог Элизабет Шоу также согласна с этим утверждением. Она признает, что это время может меняться изо дня в день. Но самое главное — выделить время для спорта. Например, Шоу указывает на исследование, которое показало, что упражнения помогли людям с избыточным весом или ожирением похудеть, независимо от того, когда они занимались спортом.
Если вам нравится двигаться рано утром, исследования на вашей стороне. Брэддок ссылается на исследование, в котором изучались люди, которые занимались спортом постоянно утром, а не позже в течение дня или время от времени.
Другое исследование показало, что у людей, занимающихся утром, были меньшие размеры талии в дополнение к более низкому ИМТ, чем у тех, кто тренировался в полдень или вечером.
С одной стороны, ваш организм использует жировые запасы для получения энергии. Это увеличение расщепления и сжигания жира может помочь некоторым людям сбросить больше жира, объясняет Брэддок.
Однако, это сжигание жира может иметь и обратную сторону, говорит Шоу, поскольку может сжигать мышечную массу в дополнение к этому жиру, сводя на нет общий эффект от тренировки натощак.
Если вы не жаворонок или у вас нет времени на утреннюю тренировку, дневные и вечерние упражнения все равно приносят пользу. Помимо того, что они лучше соответствуют некоторым нашим естественным уровням энергии, поздние дневные упражнения могут лучше подходить для рабочего и школьного расписания. Кроме того, занятия спортом в конце дня, как правило, менее спешные и, возможно, даже более приятные по сравнению с ранними утренними сеансами.
Читайте также на портале "Комментарии" — как похудеть без спорта и диет: 10 эффективных методов.
Новости