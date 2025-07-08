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Если хотите иметь здоровые зубы и десны, эти три вещи нельзя игнорировать

Неправильный уход за зубами может иметь серьезные последствия для здоровья десен - от воспалений до потери зубов

8 июля 2025, 09:05
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Кравцев Сергей

Многие из нас, не подозревая, ежедневно совершают типичные ошибки по уходу за зубами, которые лишь усугубляют ситуацию.

Если хотите иметь здоровые зубы и десны, эти три вещи нельзя игнорировать

Уход за зубами. Фото: из открытых источников

Часто люди пренебрегают здоровьем своих десен, сосредотачиваясь исключительно на поддержании чистоты зубов.

Доктор Кейт Фабрикант рассказала, что десны играют решающую роль в поддержании и защите зубов, действуя как подушка и барьер против бактерий.

"Здоровые десны крепко держат зубы, защищая их от инфекций, которые могут привести к серьезным стоматологическим проблемам", — сказала она.

Исследования показали, что семь из десяти людей не пользуются зубной нитью ежедневно, но это важный метод поддержания здоровья десен. Более того, три четверти не избегают сладких снеков, а две трети никогда не чистят язык.

Пользоваться зубной нитью рекомендуется ежедневно, желательно перед сном. Это помогает: удалить остатки пищи между зубами, уменьшить риск кариеса межзубных поверхностей, предотвратить воспаление десен, уменьшить образование зубного налета.

Сладкие снеки (печенье, конфеты, батончики, газированные напитки и т.д.) вредят как зубам, так и деснам. Сахар — это пища для бактерий в полости рта. Тогда они выделяют кислоту, которая разрушает эмаль, вызывая кариес.

Важно знать, что поддержание оптимального здоровья десен имеет решающее значение для общей гигиены и самочувствия полости рта.

Язык — это одна из самых бактериально насыщенных частей ротовой полости. Без регулярной чистки на его поверхности накапливаются бактерии, остатки пищи и мертвые клетки. Одной из самых частых причин неприятного запаха является именно нечистый язык.

Здоровые десны обычно розовые, плотно прилегают к зубам без кровоточивости, отека или боли, тогда как нездоровые могут привести к заболеваниям, потере зубов и даже повлиять на здоровье сердца.

Здоровые десны прилегают плотно к зубам и не выглядят пухлыми или распухшими. Во время чистки зубов или использования зубной нити десны не должны кровоточить.

Регулярные стоматологические осмотры, правильная чистка зубов пастой и использование зубной нити — все это важно для сохранения здоровья.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/seven-ten-skip-key-technique-35481331

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