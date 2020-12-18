Эпиглоттит у малышей

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Эпиглоттит — опасная для жизни инфекция надгортанника. Надгортанник представляет собой листообразный эластичный хрящ, который закрывает дыхательную трубу и предотвращает попадание пищи и жидкости в дыхательные пути. Эпиглоттит возникает, когда бактерии заражают надгортанник и другие близлежащие ткани, делая их настолько отекшими, что они блокируют дыхательные пути и предотвращают попадание воздуха в легкие.

Что вызывает эпиглоттит?

Эпиглоттит обычно возникает в результате инфицирования бактериями вида Haemophilus influenza, Заболевание сегодня встречается довольно редко благодаря введению вакцины против Hib в 1988 году. Большинство детей в настоящее время регулярно вакцинируются против эпиглоттита в возрасте до 15 месяцев.

Симптомы:

- Боль в горле: в течение нескольких часов боль в горле возрастает до такой степени, что малыш может отказываться от еды и питья.

- Лихорадка: у ребенка поднимается высокая температура — выше 39,7 С.

- Слюнотечение: обильное слюноотделение, так как ребенок не в состоянии проглотить собственную слюну.

- Аномальный звук дыхания: ребенок издает шум при каждом вдохе — это похоже на круп, но без кашля.

- Трудности с дыханием: по мере набухания надгортанника, у малыша возникает проблема с попаданием воздуха в легкие. Ребенок может сидеть прямо, неоднократно наклоняясь вперед в попытке получить достаточное количество воздуха.

Профилактика эпиглоттита

Самой главной профилактикой против эпиглоттита является вакцинация, которая спасла жизни многих детей во всем мире. Бактерии, которые вызывают данное заболевание, также могут спровоцировать заболевание менингитом у детей, поэтому вакцина против Haemophilus influenzae вдвойне важна.

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