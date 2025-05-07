Элементарный тест с теннисным мячом покажет, доживете ли вы до 100 лет

Многие из нас не задумываются о состоянии своего здоровья, пока не появятся проблемы и не придется обращаться за помощью к медикам. Но каждому не составит труда пройти простой тест с теннисным мячом, чтобы понять, есть ли у вас проблемы со здоровьем.

Тест с теннисным мячом. Фото из открытых источников

Сила хвата – существенный показатель общего состояния здоровья и процесса старения, особенно у пожилых людей. Исследования показывают, что слабый хват связан с повышенным риском развития диабета, когнитивных нарушений, деменции, сердечной недостаточности и инсульта.

В частности, исследование в Норвегии показало, что сила хвата у людей в возрасте 80-90 лет может предсказать их шансы дожить до 100 лет.

Хотя для измерения силы хвата существуют дорогие устройства, такие как динамометры, эксперты рекомендуют простой тест с теннисным или антистрессовым мячом.

Исследователь из Университета Дерби в Великобритании Джошуа Дэвидсон рекомендует сжать мяч и удерживать максимальное давление в течение 15-30 секунд, чтобы оценить выносливость мышц. Этот метод дает возможность выявить снижение силы хвата, что может говорить об ухудшении здоровья.

Обычно сила хвата начинает уменьшаться после 50 лет из-за потери мышечной массы. Этот процесс может ускоряться из-за недоедания, хронических заболеваний, таких как диабет, и когнитивных нарушений, которые влияют на способность мозга контролировать мышечные движения.

Эксперты советуют начинать мониторинг силы хвата или способности подниматься по лестнице примерно с 45 лет, чтобы вовремя выявить негативные тенденции. Хотя снижение силы хвата не является самостоятельным диагностическим инструментом, оно может сигнализировать о более глубоких проблемах со здоровьем.

Для улучшения силы хвата взрослым рекомендуется придерживаться физической активности: 150 минут умеренной нагрузки и два дня силовых тренировок в неделю.

Упражнения, направленные на различные типы хвата — сжатие, щипковый и поддерживающий — включают сжимание теннисного мяча, поднятие гирь с использованием пальцев и висение на турнике.

Этот простой тест с теннисным мячом может стать полезным инструментом для оценки процесса старения и общего состояния здоровья.

Читайте также на портале "Комментарии" — эти продукты лучше всего сжигают жир и способствуют похудению: о чем идет речь.



