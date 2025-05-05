Эти продукты лучше всего сжигают жир и способствуют похудению: о чем идет речь

Ферментированные продукты не только придают блюдам изысканный вкус, но могут стать неожиданными "помощниками" в борьбе с лишним весом. Все благодаря пробиотикам, способствующим здоровой микрофлоре кишечника и улучшающим обмен веществ.

Ферментированные продукты. Фото: из открытых источников

Ферментированные продукты не только добавляют вкус к блюдам, но могут стать неожиданными союзниками в борьбе с лишним весом. Все благодаря пробиотикам, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и улучшают обмен веществ.

Эксперт по питанию Линн Мерфи рассказала, что ферментированные соления могут быть секретным оружием для ускорения усилий по похудению.

"Ферментированные соления – это не то же, что обычные соления, которые вы найдете на полках большинства супермаркетов. Настоящие ферментированные соления изготавливаются по традиционному процессу, который создает полезные пробиотики – полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника", – пояснила специалист.

Добавление ферментированных продуктов, таких как маринованные огурцы – это суперовый пример эффективной привычки, которая может помочь в достижении больших целей. Они доступны по цене, без проблем хранятся в холодильнике и легко вписываются в блюда, которые вам нравятся. Ключ к успеху в похудении обычно заключается не в резких изменениях, а в небольших последовательных корректировках повседневных привычек.

Ученые уже пришли к выводу, что сбалансированный кишечный микробиом может оказать существенное влияние на усилия по похудению.

Когда пищеварение нормализуется, организм становится более эффективным в переработке пищи и выведении отходов. Это означает меньшее вздутие живота и более плоский живот, что люди достаточно быстро замечают после добавления ферментированных продуктов в рацион.

К тому же, такие пикантные продукты помогают похудению, контролируя аппетит. Полезные бактерии из ферментированных продуктов помогают нормализовать уровень гормонов голода, таких как грелин и лептин, контролирующие чувство голода и сытости.

Также ученые пришли к выводу, что исследования показывают, что пробиотики могут помочь уменьшить висцеральный жир, который часто собирается вокруг органов и способствует увеличению талии.

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