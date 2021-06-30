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Эксперты назвали пять опасных заболеваний груди

Эксперты перечислили опасные заболевания груди, которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Грудь — это самая нежная и одновременно самая уязвимая часть женского тела. А еще это гормонально зависимый орган репродуктивной системы, поэтому его нужно беречь и при любых "тревожных" звоночках обращаться к врачу. 

Эксперты назвали пять опасных заболеваний груди

Заболевания груди / фото: jayzynism / DepositPhotos

Эксперты назвали 5 опасных заболеваний груди, которые требуют незамедлительного курса лечения: 

- внутрипротоковая папиллома — доброкачественное новообразование, которое характеризуется разрастанием эпителия внутри выводного протока молочной железы.

- мастопатия — доброкачественное многопричинное заболевание молочной железы, связанное с генетическими факторами, с влиянием окружающей среды и образом жизни женщины. Причиной часто становится гормональный дисбаланс.

- киста молочной железы — одиночные либо множественные полостные образования молочной железы, заполненные, жидкостью. Размеры кист колеблются от очень мелких (0,5–0,6 см) до крупных (4–5 см и более).

- фиброаденома — узловая форма мастопатии. Доброкачественная опухоль, частая патология молочных желез у женщин моложе 35 лет. Пик встречаемости заболевания — 25 лет.

- мастит — воспаление ткани молочной железы, вызванное бактериальной инфекцией. Обычно поражает одну грудную железу, но бывает и двусторонним.

Также эксперты напоминают, что каждой женщине нужно соблюдать правила личной гигиены, отказаться от неудобных бюстгальтеров и не пропускать плановые визиты к маммологу.

 

Напомним, эксперты рассказали, какие распространенные ошибки могут навредить здоровью груди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые из Польши провели исследование и определили, какая часть женской груди считается самой привлекательной.


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