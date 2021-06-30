Эксперты назвали пять опасных заболеваний груди

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Светлана Шкурупий
Грудь — это самая нежная и одновременно самая уязвимая часть женского тела. А еще это гормонально зависимый орган репродуктивной системы, поэтому его нужно беречь и при любых "тревожных" звоночках обращаться к врачу.
Заболевания груди / фото: jayzynism / DepositPhotos
Эксперты назвали 5 опасных заболеваний груди, которые требуют незамедлительного курса лечения:
- внутрипротоковая папиллома — доброкачественное новообразование, которое характеризуется разрастанием эпителия внутри выводного протока молочной железы.
- мастопатия — доброкачественное многопричинное заболевание молочной железы, связанное с генетическими факторами, с влиянием окружающей среды и образом жизни женщины. Причиной часто становится гормональный дисбаланс.
- киста молочной железы — одиночные либо множественные полостные образования молочной железы, заполненные, жидкостью. Размеры кист колеблются от очень мелких (0,5–0,6 см) до крупных (4–5 см и более).
- фиброаденома — узловая форма мастопатии. Доброкачественная опухоль, частая патология молочных желез у женщин моложе 35 лет. Пик встречаемости заболевания — 25 лет.
- мастит — воспаление ткани молочной железы, вызванное бактериальной инфекцией. Обычно поражает одну грудную железу, но бывает и двусторонним.
Также эксперты напоминают, что каждой женщине нужно соблюдать правила личной гигиены, отказаться от неудобных бюстгальтеров и не пропускать плановые визиты к маммологу.
Напомним, эксперты рассказали, какие распространенные ошибки могут навредить здоровью груди.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые из Польши провели исследование и определили, какая часть женской груди считается самой привлекательной.
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