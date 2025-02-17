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Эксперты назвали препарат, который нивелирует риск развития рака печени

Конкретно недостаток цинка активирует особенные клеточки печени, звездчатые клеточки, что приводит к перекисному окислению липидов.

17 февраля 2025, 10:30
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Клименко Елена

Недавнее исследование показало, что увеличенное потребление цинка может положительно повлиять на здоровье печени. Ученые из больницы Осака-Росаи в Японии пришли к выводу, что цинковые добавки могут снизить риск развития рака и других заболеваний печени.

Эксперты назвали препарат, который нивелирует риск развития рака печени

Фото: из открытых источников

В ходе клинического эксперимента ученые работали с 267 пациентами с различными заболеваниями печени, в частности гепатит В и С, алкогольный цирроз и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). Одна группа из 196 участников получала добавки цинка дважды в день, а другая из 71 человека не получала. Все пациенты проходили другие стандартные лечебные методы, включая прием аминокислот.

Через три года результаты подтвердили ожидания исследователей: группа, принимавшая цинк, показала улучшение функций печени, уменьшение воспалительных процессов и снижение риска рака печени. В то же время состояние здоровья пациентов, не принимавших цинк, ухудшалось.

Ученые также установили молекулярные механизмы действия цинка. Оказалось, что дефицит активирует особые клетки печени, звездчатые клетки, что приводит к перекисному окислению липидов. Это процесс, когда активные формы кислорода атакуют полиненасыщенные жиры, запуская цепную реакцию, что приводит к накоплению жира в печени. Это накопление может служить причиной развития различных заболеваний печени.

Таким образом, исследование показало, что потребление достаточного количества цинка или соблюдение рекомендуемой нормы может оказать положительное влияние на здоровье печени.

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Источник: https://woman24.kyiv.ua/krasa-i-zdorov-ya/doslidzhennya-prijom-tsinku-znizhuye-rizik-raku-pechinki-2/
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