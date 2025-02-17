Эксперты назвали препарат, который нивелирует риск развития рака печени

Недавнее исследование показало, что увеличенное потребление цинка может положительно повлиять на здоровье печени. Ученые из больницы Осака-Росаи в Японии пришли к выводу, что цинковые добавки могут снизить риск развития рака и других заболеваний печени.

Фото: из открытых источников

В ходе клинического эксперимента ученые работали с 267 пациентами с различными заболеваниями печени, в частности гепатит В и С, алкогольный цирроз и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). Одна группа из 196 участников получала добавки цинка дважды в день, а другая из 71 человека не получала. Все пациенты проходили другие стандартные лечебные методы, включая прием аминокислот.

Через три года результаты подтвердили ожидания исследователей: группа, принимавшая цинк, показала улучшение функций печени, уменьшение воспалительных процессов и снижение риска рака печени. В то же время состояние здоровья пациентов, не принимавших цинк, ухудшалось.

Ученые также установили молекулярные механизмы действия цинка. Оказалось, что дефицит активирует особые клетки печени, звездчатые клетки, что приводит к перекисному окислению липидов. Это процесс, когда активные формы кислорода атакуют полиненасыщенные жиры, запуская цепную реакцию, что приводит к накоплению жира в печени. Это накопление может служить причиной развития различных заболеваний печени.

Таким образом, исследование показало, что потребление достаточного количества цинка или соблюдение рекомендуемой нормы может оказать положительное влияние на здоровье печени.

Ранее "Комментарии" писали, что белый налет на языке – распространенное явление, которое может быть как безопасным, так и сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Поэтому важно понимать, в каком случае нужно обращаться к врачу.