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Эксперт объяснила, почему нельзя носить обувь на босу ногу

Врач-ортопед Эмма Стивенсон рассказала, почему лучше не носить обувь на босую ногу и дело не только в неприятном запахе

сегодня, 20:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Сейчас на пике популярности среди молодежи кроссовки и слипоны, а подобрать к ним подходящие носки, чтобы были видно голые лодыжки (как сейчас в тренде) не так просто, поэтому многие люди носят обувь на босую ногу. Но почему так делать не стоит?

Эксперт объяснила, почему нельзя носить обувь на босу ногу

Почему обувь лучше не носить без носков (фото из открытых источников)

Ортопед Эмма Стивенсон объясняет, что подобное решение увеличивает риск развития грибковых инфекций и деформации стопы, не говоря уже о неприятном запахе от ног и обуви.

"В зависимости от уровня потливости стопы могут возникнуть проблемы из-за слишком больного количества влаги, что делает вас уязвимым для грибковых инфекций. В среднем ноги могут выделять до четверти литра пота в день — и если он не впитывается носками, то выливается прямо в ваши ботинки", — объясняет Стивенсон.

Избыток влаги, искусственные материалы обуви и отсутствие носков — это идеальная среда для процветания инфекций. В итоге ваши ноги могут не только плохо пахнуть, но и страдать от неприятных ощущений.

Тем, кто все же продолжает обуваться на босу ногу, ортопеды дают следующие советы:

- Обрабатывайте ноги антиперспирантом;

- Но носите одну и ту же обувь каждый день;

- Дайте обуви 48 часов на то, чтобы высохнуть;

- Используйте сухие чайные пакетики для поглощения избыточной влаги;

- Мойте и тщательно вытирайте ноги после того, как разулись;

- Не носите неудобную обувь.

Напомним, что ортопед-травматолог Муса Майсигов рассказал, как правильно выбрать себе кроссовки и можно ли носить такую обувь каждый день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что итальянский модный бренд Bottega Veneta показал свою новинку — кроссовки-ролики, представленные в трех цветах.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/pochemu-nelzya-nosit-obuv-na-bosu-nogu-i-delo-ne-tolko-v-zapaxe/
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