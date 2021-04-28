Безопасно ли носить кроссовки каждый день: ответ эксперта

Кроссовки являются самой популярной повседневной обувью, потому что они легкие, удобные и практичные для людей всех возрастов. Но можно ли носить их каждый день?

Можно ли носить кроссовки каждый день (фото из открытых источников)

Ортопед-травматолог Муса Майсигов рассказал, что обувь должна быть комфортной, не стоит ходить в кроссовках на размер больше или меньше, потому что они могут нарушить статическую функцию стопы и вызвать плоскостопие.

При выборе кроссовок стоит ориентироваться на то, чтобы они были мягкими, с пружинящей подошвой и супинатором, которая поможет избежать деформации стопы.



Эксперт отметил, что в правильно подобранных кроссовках можно ходить каждый день, но важно различать кроссовки и кеды, потому что последние могут быть с резиновой, довольно плоской подошвой. Поэтому носить их ежедневно не рекомендуется. Не нужно покупать и те кроссовки, которые вам пережимают стопу.

Для повседневного использования отдайте предпочтение спортивной обуви, которая создана из дышащих натуральных материалов. Также внимание стоит обратить на супинацию. Передний отдел обуви должен быть не слишком узким, а подошвенная часть — мягкой и пружинящей.

Напомним, что белые кроссовки — удобная, модная и довольно универсальная обувь, которая подчеркивает любой образ. Но за ними необходимо правильно и регулярно ухаживать, потому что на белой обуви скапливается много грязи. Как можно вернуть кроссовкам первозданный вид?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модный бренд Balenciaga выпустил кроссовки, которые нельзя носить. Эта обувь покрыта серебром и весит 2,5 килограмма. Она выпущена в едином 41-м размере и стоит 5750 долларов.

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