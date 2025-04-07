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Эффективные упражнения от усталости глаз, которые помогут каждому

Упражнения, которые помогут снять усталость и сохранить здоровье глаз

сегодня, 14:00
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Кречмаровская Наталия

В современном мире, где мы проводим много времени перед экранами компьютеров, смартфонов и телевизоров, усталость глаз стала распространенной проблемой. Она может проявляться в виде сухости, покраснения, размытости зрения, головных болей и дискомфорта. К счастью, есть простые упражнения, которые могут помочь снять усталость глаз и улучшить зрение.

Эффективные упражнения от усталости глаз, которые помогут каждому

Иллюстративное фото

1. Правило 20-20-20:

Это простое правило поможет снизить напряжение глаз во время работы за компьютером. Каждые 20 минут совершайте 20-секундный перерыв, во время которого смотрите на объект, расположенный на расстоянии около 6 метров.

2. Моргание:

Моргание помогает увлажнить глаза и предотвратить их сухость. Во время работы на компьютере или чтения старайтесь моргать почаще.

3. Фокусировка на разных расстояниях:

Это упражнение помогает укрепить мышцы глаз и улучшить их фокусировку. Сядьте удобно, вытяните руку вперед и сфокусируйтесь на большом пальце. Затем переведите взгляд на объект, расположенный на расстоянии 3 – 6 метров. Повторите упражнение 10-15 раз.

4. Круговые движения глазами:

Это упражнение помогает расслабить мускулы глаз и улучшить кровообращение. Сядьте удобно, закройте глаза. Медленно обращайте глаза по часовой стрелке 5-10 раз. Затем обращайте глаза против часовой стрелки 5-10 раз.

5. Пальминг:

Это упражнение помогает расслабить глаза и снять напряжение. Сядьте удобно, разотрите ладони, чтобы они стали теплыми. Положите ладони на закрытые глаза, не нажимая на них. Расслабьтесь и оставайтесь в этом положении в течение 1-2 минут.

6. Массаж век:

Это упражнение помогает улучшить кровообращение и снять напряжение с век. Сядьте удобно, закройте глаза. Легкими круговыми движениями помассируйте веки кончиками пальцев в течение 1-2 минут.

Что поможет сохранить здоровье глаз:

  • Делайте перерывы во время работы на компьютере.

  • Используйте увлажняющие капли для глаз, если они сухие.

  • Установите яркость экрана компьютера.

  • Спите достаточно.

  • Ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и антиоксидантами.

Напомним, портал "Комментарии" писал о распространенной привычке, которая "убивает" глаза.




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