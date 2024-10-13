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Дыхательные практики, которые помогут быстро успокоиться

Практики дыхания для успокоения

сегодня, 05:26
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Кречмаровская Наталия

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Чувства тревоги и напряжения могут негативно влиять на наше здоровье и самочувствие. Одним из эффективных способов быстро успокоиться есть дыхательные практики. Они помогают снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и общее самочувствие, сообщает портал "Комментарии".

Дыхательные практики, которые помогут быстро успокоиться

Иллюстративное фото

Техника "4-7-8"

Эта техника, также известная как "релаксационное дыхание", была разработана доктором Эндрю Уэйлом. Она помогает быстро успокоить нервную систему и снизить уровень стресса. Техника состоит в следующем:

  • Вдохните через нос на счет четыре.

  • Задержите дыхание на счет семь.

  • Выдохните через рот на счет восемь.

  • Повторяйте этот цикл несколько раз, пока не почувствуете расслабление.

Дыхание по квадрату

Эта техника, также известная как "box breathing", используется военными и спортсменами для быстрого возобновления и снижения стресса. Она состоит в следующем:

  • Вдохните на счет четыре.

  • Задержите дыхание на счет четыре.

  • Выдохните на счет четыре.

  • Задержите дыхание на счет четыре.

  • Повторяйте этот цикл несколько раз. Эта техника помогает сосредоточиться и успокоиться.

Диафрагмальное дыхание

Эта техника заключается в глубоком дыхании с использованием диафрагмы. Она помогает снизить уровень стресса и улучшить оксигенацию организма. Выполняется следующим образом:

  • Лягте на спину или сядьте в удобную позу.

  • Положите одну руку на грудь, а другую на животик.

  • Вдохните через нос, чувствуя, как живот поднимается.

  • Выдохните через рот, чувствуя, как живот опускается.

  • Повторяйте этот цикл в течение нескольких минут.

Регулярное выполнение этих техник поможет улучшить ваше самочувствие и состояние здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ночью возникает повышенная тревожность.



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