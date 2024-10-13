Дыхательные практики, которые помогут быстро успокоиться

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Чувства тревоги и напряжения могут негативно влиять на наше здоровье и самочувствие. Одним из эффективных способов быстро успокоиться есть дыхательные практики. Они помогают снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и общее самочувствие, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Техника "4-7-8"

Эта техника, также известная как "релаксационное дыхание", была разработана доктором Эндрю Уэйлом. Она помогает быстро успокоить нервную систему и снизить уровень стресса. Техника состоит в следующем:

Вдохните через нос на счет четыре.

Задержите дыхание на счет семь.

Выдохните через рот на счет восемь.

Повторяйте этот цикл несколько раз, пока не почувствуете расслабление.

Дыхание по квадрату

Эта техника, также известная как "box breathing", используется военными и спортсменами для быстрого возобновления и снижения стресса. Она состоит в следующем:

Вдохните на счет четыре.

Задержите дыхание на счет четыре.

Выдохните на счет четыре.

Задержите дыхание на счет четыре.

Повторяйте этот цикл несколько раз. Эта техника помогает сосредоточиться и успокоиться.

Диафрагмальное дыхание

Эта техника заключается в глубоком дыхании с использованием диафрагмы. Она помогает снизить уровень стресса и улучшить оксигенацию организма. Выполняется следующим образом:

Лягте на спину или сядьте в удобную позу.

Положите одну руку на грудь, а другую на животик.

Вдохните через нос, чувствуя, как живот поднимается.

Выдохните через рот, чувствуя, как живот опускается.

Повторяйте этот цикл в течение нескольких минут.

Регулярное выполнение этих техник поможет улучшить ваше самочувствие и состояние здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ночью возникает повышенная тревожность.

