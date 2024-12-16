Две самые распространенные причины боли в спине, но есть способы их избежать

Наверное, каждый сталкивался с болью в спине, ведь эта проблема является распространенной и может возникать из-за чрезмерного веса тела и малоподвижного образа жизни. Медики назвали способы, которые помогут быстро облегчить состояние и снять боль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт "Best life online".

Боль в спине. Фото: из открытых источников

Похудение особенно важно, если у вас избыточный вес или ожирение для крепкой спины без боли. Поддержание здорового веса или потеря может помочь облегчить или предотвратить проблемы со спиной, а также уменьшить нагрузку на суставы.

Доктор медицинских наук Рики Сингх рассказал, что избыточный вес приводит к тому, что мышцам придется работать больше, чтобы выполнять повседневные задачи. Теряя вес, вы уменьшаете нагрузку на спину.

Слишком большой вес может повлиять на изгиб позвоночника. Лишний вес создает нагрузку на спину. Спина может потерять свою должную опору и со временем развить неестественное искривление позвоночника.

Питательная диета важна для поддержания здорового веса и предотвращения воспалений. Важно помнить, что важнейшим компонентом здоровья позвоночника является профилактика, которая начинается с должного отношения к нашему телу.

Возьмите за правило регулярные занятия спортом. Физическая активность также помогает справиться с болью в спине. Спорт может быть вашим лучшим выбором для предотвращения и лечения хронической боли в пояснице.

"Прогуляйтесь или сделайте легкую пробежку. Высокоинтенсивные интервальные тренировки сейчас очень модны, и это, несомненно, имеет определенную пользу. Но если это вам не нравится, просто найдите занятие, которое вам нравится, чтобы поддерживать движение", — отметил медик.

Важно, из-за недостатка движения не только атрофируются мышцы и возникают боли в спине: гиподинамия провоцирует головную боль, проблемы со сном, нервозность, быструю утомляемость и ожирение.

Сидящая или стоячая работа часто является частой причиной проблем со спиной у современных людей. В таком случае страдают все три основных отдела позвоночника: шейный отдел сгибается, голова втягивается в плечи; грудная клетка сильно прогибается назад; правильный поясничный прогиб (физиологический лордоз) исчезает – позвоночник в области почек закругляется наружу.

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