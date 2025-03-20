Долголетие в бокале: стало известно, какой алкоголь продлевает жизнь

Эксперт по долголетию раскрыл секрет удивительного напитка, который, по его словам, может продлить вашу жизнь. И, как ни странно, речь идет об алкоголе. О напитке, помогающем жить дольше, пишет Surrey Live.

Красное вино. Фото: из открытых источников

Что советует употреблять эксперт по долголетию

Дэн Бюттнер, эксперт по долголетию, получил известность благодаря своим исследованиям голубых зон – регионов, где люди живут гораздо дольше и здоровее, чем в других частях света. Это включает в себя такие места, как Лома-Линда в Калифорнии, Икария в Греции, Окинава в Японии, Сардиния в Италии и Никойя в Коста-Рике. Дэн поделился своим мнением об алкоголе, обсуждая его потенциальную пользу для здоровья.

Он отметил, что жители "голубых зон" часто пьют красное вино. По словам Бюттнера, умеренное потребление вина может помочь увеличить продолжительность жизни.

Что говорят эксперты по вину

У ученых все еще есть разные взгляды в пользу вина. Исследование, получившее известность в 1980-х годах, было связано с так называемым "французским парадоксом". Это теория, что употребление вина может объяснить относительно низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний среди французов, несмотря на их любовь к жирной пище, в частности сыру.

Это открытие привело к изучению полифенолов – соединений, которые, естественно, содержатся в таких растительных продуктах, как фрукты, овощи, чай, темный шоколад и вино, работающие как антиоксиданты в организме.

Некоторые исследования показывают, что диета, богатая полифенолами, может обеспечить защиту от развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета и нейродегенеративных заболеваний. Однако, по словам доктора Кеннета Мукамала, недостаточно доказательств того, что вино, в частности красное, может предотвратить сердечные болезни. Он подчеркивает, что влияние алкоголя на здоровье не было тщательно исследовано в долгосрочных рандомизированных экспериментах. При этом имеющиеся исследования, свидетельствующие о пользе умеренного употребления алкоголя, являются лишь наблюдениями и не доказывают причинно-следственные связи.

Портал "Комментарии" уже писал, что многие люди, получив назначение на антибиотики, не спешат отказываться от привычных алкогольных напитков, таких как вино или пиво, и не ограничивают себя во время празднований или вечеринок. Однако общий прием алкоголя и антибиотиков может привести к серьезным побочным эффектам.