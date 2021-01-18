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Главная Новости Здоровье наше тело Доктор Комаровский назвал главную проблему человечества
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Доктор Комаровский назвал главную проблему человечества

От одной проблемы страдает вся иммунная система

сегодня, 19:00
Автор:

Кириєнко Анна

Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что считает самой большой проблемой современности. Об этом специалист сообщил в своем Телеграмме.

Доктор Комаровский назвал главную проблему человечества

Комаровский озвучил главную проблему современных людей. Фото: открытые интернет-ресурсы

По словам эксперта, большой проблемой является чрезмерная чистота и стерильность.

Комаровский объясняет, что если сравнивать с прошлыми эпохами и веками, сейчас люди живут в стерильных условиях с самого рождения. Изначально малыши попадают в чистое окружение, в котором все предметы моются и стерилизуются.

Это приводит к тому, что иммунная система не может нормально работать и выполнять свои основные функции. Для нормальной работы наш иммунитет должен сталкиваться ежедневно с миллиардами бактерий, с которыми должен бороться.

"Как следствие, ненагруженная иммунная система начинает бросаться на все, что хоть немного похоже на бактерии или на вирусы, и мы получаем ужасные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний", — пояснил доктор Комаровский.

Чтобы хоть как-то исправить последствия эволюции, врач советует родителям расширить список продуктов, которыми питается ребенок, избегать чрезмерной стерильности и кормить детей, только когда они этого захотят.

Тренировать организм ребенка можно с помощью кисломолочных продуктов, в которых находится много микроорганизмов.

Также Комаровский напоминает, что каждый человек должен заниматься хотя бы минимальными физическими упражнениями.

Ранее педиатр Евгений Комаровский рассказал, когда нужно немедленно обратиться к врачу при боли в животе.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что по мнению популярного врача может быть страшнее коронавируса.


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Источник: https://tlgrm.ru/channels/@dr_komarovskiy/956
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Обусуждения

Вітьок з Борщагівки

сегодня, 19:18

Що б ми робили без доктора Комаровського? Цей талант замінив всю медицину України! А тепер переймається всім людством! Молодця.

Вітьок з Борщагівки

сегодня, 19:18

Що б ми робили без доктора Комаровського? Цей талант замінив всю медицину України! А тепер переймається всім людством! Молодця.

comments.ua

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