Диетологи рассказали о пользе целозерновых

Хотите сбросить вес и укрепить здоровье, снизить риск заболеваний сердца, инсульта, сахарного диабета? Обеспечьте свой организм необходимым количеством клетчатки. Что мы можем отнести к категории продуктов из цельного зерна? В первую очередь это те продукты, в которых содержатся все части зернышка в таком виде, в каком оно росло и созревало, пишет cooklikemary.

Хлебобулочные изделия (фото из открытых источников)

Как можно чаще готовьте блюда с цельными злаками. Добавьте их в уже привычные блюда: в суп или используйте в качестве гарнира мясо, рыбу, овощи. В некоторых продуктах, таких как макароны, также можно использовать муку грубого помола и цельное зерно. Также цельное зерно является основной составляющей диетических хлебцев, хлеба, мучных изделий, в составе которых мука грубого помола.





Хотя время приготовления для каждого зерна разное, принцип приготовления один: воду в кастрюле доводят до кипения и добавляют соль. Затем высыпают зерна и готовят, пока они не станут мягкими. Мелкие зерна, такие как амарант или киноа, могут полностью приготовиться за 5-15 минут, а вот более крупные, такие как дикий рис, могут вариться от 30 минут до часа. Приготовленные цельные зерна можно замораживать и хранить в герметичных пакетах до шести месяцев.

Напомним, уже в ближайшие месяцы стоимость хлеба в Украине может подскочить на 25%. Такие изменения могут произойти вследствие подорожания газа и электроэнергии и некоторых продуктов питания. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в интервью "Интерфакс-Украина". По словам специалиста, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба вырастет от 5-7% до 15-20%. Дученко объяснил, что практически все крупные и малые предприятия для изготовления хлеба используют природный раз, который составляет 60% их энергопотребления, а электроэнергия — 40%. Кроме того, на стоимости хлеба также отразятся высокие цены на сахар и растительное масло, которые уже подорожали вдвое. Они, по словам главы ВАП, являются главными ингредиентами при выпекании продукции. Дученко также отметил, что за год увеличилась и цена на пшеницу — теперь тонна стоит от 7,7-8,5 тысяч гривен по сравнению с прошлой ценой в 6 — 6,6 тысяч гривен.

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