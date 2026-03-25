Диабет, высокое артериальное давление и болезни сердца не будут беспокоить: что нужно делать

Физическая активность способствует улучшению здоровья. Однако новые исследования показали, что время проведения тренировок имеет ключевое значение.

Как улучшить здоровье. Иллюстративное фото

Исследователи определили, что регулярно занимавшиеся спортом рано утром имели значительно меньшую вероятность развития ишемической болезни сердца, высокого артериального давления, диабета 2 типа или ожирения по сравнению с людьми, которые занимались спортом позже днем, пишет издание Express.

Отмечается, что в исследовании рассматривались периоды физической активности, когда у участников наблюдалась повышенная частота сердечных сокращений в течение 15 минут или больше.

"Люди, которые часто занимались спортом утром, имели на 31% меньшую вероятность развития ишемической болезни сердца и на 18% меньшую вероятность развития высокого кровяного давления, чем те, кто занимался спортом позже днем. Они также имели на 21% меньшую вероятность высокого уровня холестерина, на 30% меньшую вероятность диабета 2 типа и на 35% меньшую вероятность ожирения”, — пишет издание.

Исследователи подытожили, что с самой низкой вероятностью развития ишемической болезни сердца связана физическая активность между 7 и 8 утра.

