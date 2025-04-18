Диабет нового типа поражает худощавых подростков: больные умирают через год

Специалисты в области диабета подтвердили существование нового типа болезни, который чаще всего проявляется у худых подростков и молодых людей. Речь идет о так называемом диабете 5 типа, который уже может поражать до 25 миллионов человек по всему миру. Причиной развития этой формы болезни является недоедание.

Худые люди могут заболеть диабетом нового типа

В общем, диабет возникает тогда, когда организм либо не вырабатывает достаточно инсулина — гормона, контролирующего уровень сахара в крови, — либо не способен эффективно его использовать. В случае с пятым типом болезнь развивается у генетически уязвимых людей, организм которых теряет способность вырабатывать инсулин из-за недостаточного питания.

Заболевание чаще всего выявляют у молодых людей в странах с низким и средним доходом. Во время Всемирного конгресса по диабету, состоявшегося в Таиланде, эндокринологиня из Нью-Йорка профессор Мередит Гокинс отметила, что диабет 5 типа долгое время оставался малоисследованным и недооцененным.

"Официальное признание пятого типа диабета Международной федерацией диабета – это важный шаг к осознанию масштабов проблемы, которая наносит ущерб миллионам", – подчеркнула она.

По ее словам, у врачей до сих пор нет четких протоколов лечения этой формы диабета, а пациенты часто не доживают и года после установления диагноза.

Термин "диабет 5 типа" впервые появился в медицинских отчетах еще в 1955 году на Ямайке. В 80-е годы Всемирная организация здравоохранения классифицировала его как "диабет, связанный с недоеданием". Однако в 1999 году эта категория была исключена из-за отсутствия исследований.

В настоящее время ученые считают, что диабет 5 типа наследственный и чаще всего проявляется в подростковом или молодом возрасте у тех, кто страдает хроническим недоеданием. Если родитель является носителем гена, то шансы на его передачу детям составляют 50%. Больше всего случаев зафиксировано в Азии и Африке, и больше всего подвержены болезни — молодые мужчины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что женщины после 40 лет могут заболеть диабетом.



