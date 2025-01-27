Женщины после 40 лет могут заболеть диабетом: медики назвали основные признаки

Диабет – это заболевание эндокринной системы, которое возникает из-за пониженной чувствительности организма к инсулину. Инсулин является гормоном, позволяющим глюкозе попадать в клетки для получения энергии. Вовремя выявленные признаки этого заболевания помогают предотвратить серьезные осложнения.

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Статистика свидетельствует, что женщины старше 40 лет имеют больший риск заболеть диабетом второго типа по сравнению с мужчинами — в два раза чаще. В них также чаще развиваются тяжелые осложнения, такие как инфаркты, инсульты, проблемы с почками и нервной системой.

Почему это так? В молодом возрасте защитную роль выполняют половые гормоны, но после менопаузы, когда их выработка прекращается, риск диабета увеличивается. У женщин этот процесс может начаться после 40 лет, у некоторых – в 45-50 лет. В результате этого болезнь начинает развиваться быстрее, увеличивая риск на 50%.

Дополнительно, у женщин больше жировой ткани, а также реже занимаются физическими упражнениями и часто употребляют более сладкого, что также способствует развитию диабета.

Основным симптомом заболевания является частое мочеиспускание, что свидетельствует о средней стадии диабета, когда уровень сахара в крови превышает 10 ммоль/л. Это сопровождается сильной жаждой из-за обезвоживания.

Как определить проблему на ранних этапах? Первые симптомы могут включать головные боли, тяжесть и боли в ногах, ощущение "горящих" стоп, плохое заживление ран, частые дерматиты, кожный зуд (особенно в интимных зонах), туман перед глазами, ухудшение состояния ногтей и волос, воспаление десен. Женщины могут испытывать постоянную усталость и раздражительность.

Если появляются хотя бы несколько из этих симптомов, следует обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови.

Для женщин также характерны некоторые специфические проявления диабета, например частые инфекции влагалища, молочница или нарушение менструального цикла.

Портал "Комментарии" писал, что несчастливый мужчина может проявлять свое недовольство жизнью из-за поведения или эмоций. Важно своевременно распознать эти сигналы, чтобы помочь ему найти путь к счастью и гармонии.