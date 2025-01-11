Действительно ли вредно ходить дома босиком: врачи дали неожиданный ответ

Ходить дома босиком может быть опасно для здоровья. Такая привычка может привести к аллергии и грибку на стопах. Ортопед рассказал, как минимизировать риски. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Huffpost.

Чем вредно ходить босиком дома. Фото: из открытых источников

Ортопед Роберт Коненелло рассказал, что хождение дома босиком увеличивает внутреннюю силу мышц в стопах. Главным преимуществом ходьбы босиком является укрепление мышц стоп, которые, как правило, ослабевают с возрастом. Эти мышцы тесно связаны с общей подвижностью, поэтому их ухудшение может способствовать уменьшению подвижности.

Дерматолог Ханна Копельман рассказала, что хождение дома босиком может иметь некоторые неожиданные преимущества для кожи на ногах. В частности, это позволяет коже дышать, что может помочь предотвратить накопление влаги и снизить риск грибковых инфекций, таких как микоз стопы.

"Ощущение текстуры различных поверхностей под ногами может успокоить и расслабить. Для тех, кто не имеет проблем с кожей или стопами, это может быть естественным способом связаться с окружающей средой и способствовать внимательности", — отметила эксперт.

Кроме того, хождение дома без обуви и носков предоставит своеобразный естественный массаж, который может быть удивительно расслабляющим.

Но есть и минусы. Одним из потенциальных недостатков хождения босиком в помещении является повышенное воздействие раздражителей, таких как пыль, шерсть домашних животных или химикаты для чистки.

Для людей с чувствительной кожей или хроническими заболеваниями, такими как контактный дерматит или экзема, это может быть серьезной проблемой.

Копельман отмечает, если наступить на патогены, такие как грибки, то надлежащая гигиена может помочь уменьшить все риски.

"Часто мойте ноги, тщательно вытирайте их и увлажняйте", — добавила она.

Другие болезненные риски, связанные с хождением босиком, включают возможность поскользнуться на скользких мокрых поверхностях или наступить на что-то твердое и острое, что может вызвать травму. Любой, кто когда-нибудь ударялся пальцем на ноге об угол или случайно наступал на деталь Lego, может подтвердить, что это очень больно.

Люди с диабетом или плохим кровообращением более уязвимы к тяжелым последствиям, поскольку даже незначительная травма стопы может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Хотя ходьба босиком может помочь укрепить мышцы, но со временем отсутствие амортизации может привести к нагрузке на суставы, особенно у тех, у кого уже есть проблемы со стопами.

Носки могут предложить минимальную защиту от аллергенов, в то же время позволяя ногам чувствовать себя относительно свободно. Во время ношения носков также минимизируется прямой контакт с поверхностями, на которых могут содержаться бактерии или раздражители.

Принимая во внимание все "за" и "против", можно сказать, что ходить босиком дома, особенно по чистому полу, это не только безопасно, но и в целом полезно для здоровья.

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