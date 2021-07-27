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Девушка, которая начала седеть в 13 лет, перестала красить волосы: как она выглядит сейчас

В 15 лет художница из Новой Зеландии вынуждена была регулярно краситься, чтобы скрыть выраженную седину

27 июля 2021, 23:53
Автор:

Ольга Чародий

27-летняя Софи МакГрат, которая начала седеть, будучи  маленькой девочкой, красить волосы начала  рано, но в  последнее время девушка решила  отказаться от красителей для волос. И, по словам самой  девушки, у нее намного улучшилось самочувствие. Что только  Софие не делала, чтобы побороть седину в 13 лет:  использовала мамин пинцет и выдергивала седые волосы, пишет Metro.

Девушка, которая начала седеть в 13 лет, перестала красить волосы: как она выглядит сейчас

Софи МакГрат (фото из открытых источников)

Девушка, которая начала седеть в 13 лет, перестала красить волосы: как она выглядит сейчас - фото 2

Однако уже в 15 лет художница из Новой Зеландии вынуждена была регулярно краситься, чтобы скрыть выраженную седину. В течение десяти лет девушка красила волосы, пока в 25 решила попробовать оставить свой натуральный цвет. Софи начала следить в Instagram за хэштегом "embrace the grey" и "silver sisters" и увидела многих женщин разного возраста, так же как она решилась принять свою седину.

"Когда я красила волосы, то чувствовала себя менее уверенной, ведь имела скрывать какую-то естественную часть себя. В конце концов, я постоянно думала об этом", — пояснила девушка.

Даже на своей свадьбе, которая состоялась два года назад, художница появилась с натуральным цветом волос — седым. Ее избранник полностью поддержал любимую в этом.


Девушка, которая начала седеть в 13 лет, перестала красить волосы: как она выглядит сейчас - фото 3

Напомним, американские исследователи из Виргинского университета развенчали миф о том, что седина у молодых людей появляется в результате сильного стресса. Ученым удалось установить, что седина в раннем возрасте возможно проявляется в том случае, если человек недостаточно спит. Во время исследования, участие в котором приняли добровольцы возрастом от 20 до 50 лет, специалисты пришли к выводу, что дефицит сна или нестабильный дневной режим, увеличивают риск расстройства центральной нервной системы. Это и может стать одной из причиной ранней седины. 




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Источник: https://metro.co.uk/2021/07/26/young-woman-whose-hair-went-completely-grey-by-25-is-embracing-it-14987989/
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