Девушка, которая начала седеть в 13 лет, перестала красить волосы: как она выглядит сейчас

27-летняя Софи МакГрат, которая начала седеть, будучи маленькой девочкой, красить волосы начала рано, но в последнее время девушка решила отказаться от красителей для волос. И, по словам самой девушки, у нее намного улучшилось самочувствие. Что только Софие не делала, чтобы побороть седину в 13 лет: использовала мамин пинцет и выдергивала седые волосы, пишет Metro.

Софи МакГрат (фото из открытых источников)





Однако уже в 15 лет художница из Новой Зеландии вынуждена была регулярно краситься, чтобы скрыть выраженную седину. В течение десяти лет девушка красила волосы, пока в 25 решила попробовать оставить свой натуральный цвет. Софи начала следить в Instagram за хэштегом "embrace the grey" и "silver sisters" и увидела многих женщин разного возраста, так же как она решилась принять свою седину.

"Когда я красила волосы, то чувствовала себя менее уверенной, ведь имела скрывать какую-то естественную часть себя. В конце концов, я постоянно думала об этом", — пояснила девушка.

Даже на своей свадьбе, которая состоялась два года назад, художница появилась с натуральным цветом волос — седым. Ее избранник полностью поддержал любимую в этом.









Напомним, американские исследователи из Виргинского университета развенчали миф о том, что седина у молодых людей появляется в результате сильного стресса. Ученым удалось установить, что седина в раннем возрасте возможно проявляется в том случае, если человек недостаточно спит. Во время исследования, участие в котором приняли добровольцы возрастом от 20 до 50 лет, специалисты пришли к выводу, что дефицит сна или нестабильный дневной режим, увеличивают риск расстройства центральной нервной системы. Это и может стать одной из причиной ранней седины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!