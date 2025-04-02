Девочка родилась с большой родинкой на лице: как она выглядит сегодня

История Луны Таварес-Феннер из Флориды тронула людей по всему миру. Девочка родилась с огромной родинкой, покрывавшей значительную часть ее лица – лоб, веки, нос и щеки. Из-за ее формы эту метку часто сравнивали с маской Бэтмена, а сам Луну в соцсетях называли "девочкой-Бэтменом".

Луна Таварес-Феннер. Фото из открытых источников

Луна родилась с врожденным меланоцитарным невусом – редкой кожной патологией, вызывающей аномально темные пятна на теле. В ее случае поражение было столь масштабным, что врачи предупредили, если родинку не удалить, она может перерасти в злокачественную опухоль.

Луна Таварес-Феннер к операции

Родители девочки начали искать возможности для лечения, но проблема заключалась в сложности процедуры. Оказалось, что традиционная хирургия в таком случае имеет высокие риски и может привести к серьезным осложнениям.

В конце концов, Луне предложили пройти фотодинамическую терапию – экспериментальный метод, который еще не применялся в США. Ребенка увезли за границу, где команда врачей ввела специальный препарат, который накапливался в клетках родинки и постепенно разрушал ее, позволяя новой, здоровой коже восстанавливаться.

Луна Таварес-Феннер вскоре после операции

Лечение длилось 18 месяцев и требовало нескольких процедур. Процесс был не только дорогостоящим, но и опасным. У девочки развилось осложнение, и Луна в течение полугода не могла закрыть один глаз. Врачи опасались, что это может привести к потере зрения. К счастью, риски удалось минимизировать, и сегодня состояние Луны стабильное.

Луна Таварес-Феннер после операции

Мама Луны Каролина рассказывает, что девочка после операции с увлечением смотрит в зеркало и замечает, насколько уменьшилась родинка.

"Эта трансформация глубоко повлияла на ее самооценку. Она начала чувствовать себя увереннее, и ее настроение значительно улучшилось", – говорит мама Луны.

Луна Таварес-Феннер после операции

По случаю шестого дня рождения Луны ее мама поделилась трогательным сообщением в соцсетях.

"Моя дорогая доченька, какое путешествие! 6 лет с тобой – это лучший подарок, который мы могли получить! Несмотря на все, что мы пережили, я бы повторила это снова, чтобы ты была здесь", — написала мама девочки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о девочке, которая родилась с редкой родинкой на лбу. Несмотря на первоначальный отказ врачей оперировать, родители нашли решение, как ее удалить.

Также "Комментарии" писали о том, как сегодня выглядит "девочка-панда", которая болеет меланоцитарным невусом.