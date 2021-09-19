Дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом: что известно о болезни

Во всем мире дети инфицируются неизвестным до сих пор респираторным заболеванием. Стало известно, что из-за карантинных ограничений, что ввели через коронавирус, организм малышей не успел выработать иммунитет от нового вирусного заболевания. Об этом сообщает BBC.

Дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом (фото из открытых источников)

В сообщении авторитетного издания говорится, что дети, которые заболели в США, были переведены на лечение в отделение интенсивной терапии. О течении заболевания рассказал глава детского инфекционного отделения одного из медицинских учреждений Нью-Йорка Рабиа Ага.

По словам врача швейцарской Университетской клиники Цюриха Кристофа Бергера, врачей удивило огромное количество больных. Медики знали об этой болезни, но не догадывались, что будет так много пациентов.