Дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом: что известно о болезни

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Лиля Воробьева
Во всем мире дети инфицируются неизвестным до сих пор респираторным заболеванием. Стало известно, что из-за карантинных ограничений, что ввели через коронавирус, организм малышей не успел выработать иммунитет от нового вирусного заболевания. Об этом сообщает BBC.
Дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом (фото из открытых источников)
В сообщении авторитетного издания говорится, что дети, которые заболели в США, были переведены на лечение в отделение интенсивной терапии. О течении заболевания рассказал глава детского инфекционного отделения одного из медицинских учреждений Нью-Йорка Рабиа Ага.
По словам врача швейцарской Университетской клиники Цюриха Кристофа Бергера, врачей удивило огромное количество больных. Медики знали об этой болезни, но не догадывались, что будет так много пациентов.
Увеличение количества больных RSV среди младенцев и детей произошел после того, как карантин были ослаблен.
Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Индии от таинственной лихорадки умирают дети, что говорят врачи. На севере Индии умерло уже 50 детей. Анализы не выявили в них коронавируса. Об этом сообщает BBC News. Больше недели болезнью заражаются все больше детей из сельской местности самого населенного штата Индии. В больницах находятся несколько сотен детей с похожими симптомами. У детей болезнь проявляется в виде высокой температуры, боли в суставах, головной боли, обезвоживания, тошноты, редко у больных есть высыпания на конечностях. У умерших брали анализ на Covid-19, однако положительных результатов лаборанты не получили. По данным Всемирной организации здравоохранения, сочетание эпидемии Covid-19 и денге может стать очень опасным для здоровья населения тропических стран Азии.
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