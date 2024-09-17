Депрессия, сонливость и тревожность: как осень влияет на тело и разум

Когда дни становятся короче, а темнеет раньше, наш разум и тело начинают адаптироваться к новому времени года. Об интересных изменениях организма осенью рассказывает портал "Комментарии".



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Улучшается память. Научные исследования показали, что мозг человека работает по-разному в зависимости от времени года. Специалисты выяснили, что осенью память на самом деле становится острее, поскольку часть мозга, отвечающая за запоминание, работает с большей скоростью. Вы даже можете лучше сконцентрироваться и быть более продуктивными в целом.

Более длинный сон, чем обычно. Интересный факт: со всех месяцев люди спят больше всего в октябре, в среднем на дополнительные 2,7 часа в сутки. По крайней мере, так выяснили исследователи из Гарварда. С началом осени люди начинают чаще повторять сигнал будильника, чем летом, и это нормально. На самом деле это классифицируется как состояние, называемое гиперсомния, что является противоположностью бессонницы. С более короткими днями и более длинными ночами наш распорядок дня меняется, поэтому организм нуждается в большем отдыхе.

Однако качество сна не слишком высокое. Поскольку днем на глаза попадает меньше ультрафиолетовых лучей, режим сна ухудшается. Как следствие, мы можем спать дольше, но утром просыпаться довольно безжизненными. Поэтому, вместо того чтобы нажимать кнопку повтора будильника, постарайтесь лечь спать по крайней мере на 30 минут раньше.

Уровень тревожности может возрасти. Для тех, кто борется с тревожностью, осень может быть особенно сложной. Эксперты говорят, что почти каждый человек может испытать влияние этой сезонной смены. Осенние изменения заставляют людей чувствовать себя несколько неконтролируемыми. К примеру, дети возвращаются в школу после летних каникул, а Рождество уже не за горами. Это может повлиять на работу неврологической системы.

Осеннюю тревогу иногда можно перепутать с сезонным аффективным расстройством (САР) – депрессией или тревогой, возникающей в холодные месяцы, частично из-за уменьшения количества солнечного света, с которым мы сталкиваемся.

Может возникнуть обезвоживание. Когда погода становится прохладнее, мы часто забываем пить столько воды, сколько могли бы пить летом, и пьем более теплые и обезвоживающие напитки, такие как чай и кофе. Врачи советуют установить напоминания и контролировать, сколько воды выпили за день.

Несмотря на перемены, осенью еще можно насладиться теплыми лучами солнца и порадоваться краскам природы.

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