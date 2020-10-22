Дело вовсе не в сладком: от чего на самом деле возникает диабет

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Любовь Блажко
Большинство людей уверены в том, что если кушать много сладкого, то можно столкнуться с таким неприятным заболеванием как сахарный диабет. Однако диабетолог Ольга Демичева поделилась, что он может появиться совсем по другой причине, передает издание newsyou.
От чего на самом деле возникает диабет. Фото: unsplash
Так, специалист рассказала, что диабет второго типа зачастую связан с ожирением. Которое, скорее всего, и появилось из-за большой любви к чему-нибудь вредному и слишком сладкому. Она добавила, что люди, которые позволяют себе очень часто есть продукты с высоким содержанием сахара, подвергают свое тело лишним килограммам и опасным болезням.
Если же люди равнодушны к сладкому, но все равно заболели сахарным диабетом, то причина может скрываться в других вредных продуктах, говорит эксперт. Например, они могут злоупотреблять фастфудом, жирной пищей или мучными изделиями.
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