Дело вовсе не в сладком: от чего на самом деле возникает диабет

Большинство людей уверены в том, что если кушать много сладкого, то можно столкнуться с таким неприятным заболеванием как сахарный диабет. Однако диабетолог Ольга Демичева поделилась, что он может появиться совсем по другой причине, передает издание newsyou.

От чего на самом деле возникает диабет. Фото: unsplash

Так, специалист рассказала, что диабет второго типа зачастую связан с ожирением. Которое, скорее всего, и появилось из-за большой любви к чему-нибудь вредному и слишком сладкому. Она добавила, что люди, которые позволяют себе очень часто есть продукты с высоким содержанием сахара, подвергают свое тело лишним килограммам и опасным болезням.

Если же люди равнодушны к сладкому, но все равно заболели сахарным диабетом, то причина может скрываться в других вредных продуктах, говорит эксперт. Например, они могут злоупотреблять фастфудом, жирной пищей или мучными изделиями.

"От чрезмерного употребления сладкого сахарный диабет не случается. Это миф. Заболевание диабетом второго типа, который сильно распространился в последние годы, ассоциировано напрямую с ожирением", — подытожила диабетолог.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, три привычки, которые способствуют развитию диабета. Сахарный диабет — заболевание крайне опасное и при первых же признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Нужно понимать, что в зоне риска может оказаться каждый. Медики определили три привычки, которые могут спровоцировать заболевание.

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