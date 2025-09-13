Cкрытая опасность джакузи: теперь многие откажутся от такого релакса

Многие пары стремятся разнообразить свою интимную жизнь, выбирая для близости не только спальню, но и более экзотические локации. Гидромассажная ванна часто возглавляет список таких мест. Вот только эта привлекательная идея может скрывать серьезные риски для здоровья.

Джакузи. Фото: из открытых источников

Однако, как объяснил частный врач и медицинский директор клиники сексуального здоровья Рашид Бани в комментарии для Platinum Spas, за этой романтикой стоят опасности, которые часто игнорируют.

По словам доктора Бани, первая опасность кроется в самой воде. Химические вещества, такие как хлор и бром, используемые для дезинфекции джакузи, могут вызвать сильное раздражение чувствительной кожи и слизистых оболочек половых органов. Женщины после такого опыта нередко жалуются на покраснение и зуд.

Кроме того, горячая вода и химикаты негативно влияют на латекс. Из-за этого презервативы становятся менее надежными: они могут легче соскользнуть или даже порваться, что значительно увеличивает риски нежелательной беременности.

В то же время есть и хорошая новость: заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), в правильно обработанной и хлорированной воде практически невозможно. Возбудители ИППП не способны долго выживать вне человеческого тела в такой среде.

Особое внимание врач обращает на влияние высоких температур на мужское здоровье. Температура воды в джакузи обычно составляет 37-40°C, тогда как для нормального функционирования сперматозоидов оптимальной является температура, не превышающая 32-35°C.

"Высокая температура вредит сперматозоидам. Слишком частые или длительные купания могут временно повлиять на их количество и подвижность", — объясняет Рашид Бани.

К счастью, этот эффект является обратным, и показатели восстанавливаются после прекращения перегрева.

Женщинам также стоит быть внимательными, ведь перегрев является нежелательным, особенно на ранних сроках беременности. Врач советует ограничивать время пребывания в горячей воде, избегать экстремальных температур и пить достаточно жидкости, особенно если вы планируете беременность.

