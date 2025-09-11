logo

BTC/USD

114399

ETH/USD

4439.99

USD/UAH

41.21

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Незаменимый продукт для ваших мышц: что точно стоит добавить в свой рацион
commentss НОВОСТИ Все новости

Незаменимый продукт для ваших мышц: что точно стоит добавить в свой рацион

Соя - это бобовая культура, которую высоко оценивают эксперты

11 сентября 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бобовые имеют высокую питательную ценность, но некоторые из них особенно эффективны для достижения конкретных целей. Речь идет о сое, которая идеально подходит для тех, кто из-за спорта или с возрастом стремится поддерживать оптимальную мышечную массу.

Незаменимый продукт для ваших мышц: что точно стоит добавить в свой рацион

Соя. Фото: из открытых источников

Соя – это бобовая культура, которую высоко оценивают эксперты, в частности Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Соя содержит все незаменимые аминокислоты в правильных пропорциях. Это ставит ее в один ряд с животными источниками белка.

Около 40% сухого веса сои – это белок, что значительно превышает показатели других бобовых.

Важность сои для мышц доказана. Наш организм не может самостоятельно производить незаменимые аминокислоты, но они критически важны для восстановления и роста тканей — ключевого процесса для увеличения и поддержания мышечной массы. Об этом свидетельствуют данные National Library of Medicine.

Включить сою в свой ежедневный рацион проще, чем кажется. Можно создавать разнообразные и вкусные блюда.

Есть несколько способов. К примеру, Тофу. Изготавливается из соевого молока и является универсальным продуктом с нейтральным вкусом. Его можно добавлять практически в любое блюдо: салаты, супы, рагу или просто обжаривать со специями.

Также стоит обратить внимание на темпе или соевое молоко.

Эти продукты также легко вписать в любой прием пищи в течение дня.

Также стоит обратить внимание на Эдамаме. Это молодые соевые бобы. Их можно есть вареными, жареными или даже сырыми. Отличная закуска или гарнир.

Старайтесь распределять потребление белка равномерно в течение дня. А сочетание белка с углеводами после тренировки поможет мышцам лучше восстановиться и усилит синтез протеина.

Читайте также на портале "Комментарии" — как избавиться от крепатуры и помочь мышцам восстановиться: советы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/fitness/2025/09/09/68c0470522601dea468b45a0.html

Новости

Все новости