Незаменимый продукт для ваших мышц: что точно стоит добавить в свой рацион

Бобовые имеют высокую питательную ценность, но некоторые из них особенно эффективны для достижения конкретных целей. Речь идет о сое, которая идеально подходит для тех, кто из-за спорта или с возрастом стремится поддерживать оптимальную мышечную массу.

Соя. Фото: из открытых источников

Соя – это бобовая культура, которую высоко оценивают эксперты, в частности Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Соя содержит все незаменимые аминокислоты в правильных пропорциях. Это ставит ее в один ряд с животными источниками белка.

Около 40% сухого веса сои – это белок, что значительно превышает показатели других бобовых.

Важность сои для мышц доказана. Наш организм не может самостоятельно производить незаменимые аминокислоты, но они критически важны для восстановления и роста тканей — ключевого процесса для увеличения и поддержания мышечной массы. Об этом свидетельствуют данные National Library of Medicine.

Включить сою в свой ежедневный рацион проще, чем кажется. Можно создавать разнообразные и вкусные блюда.

Есть несколько способов. К примеру, Тофу. Изготавливается из соевого молока и является универсальным продуктом с нейтральным вкусом. Его можно добавлять практически в любое блюдо: салаты, супы, рагу или просто обжаривать со специями.

Также стоит обратить внимание на темпе или соевое молоко.

Эти продукты также легко вписать в любой прием пищи в течение дня.

Также стоит обратить внимание на Эдамаме. Это молодые соевые бобы. Их можно есть вареными, жареными или даже сырыми. Отличная закуска или гарнир.

Старайтесь распределять потребление белка равномерно в течение дня. А сочетание белка с углеводами после тренировки поможет мышцам лучше восстановиться и усилит синтез протеина.

