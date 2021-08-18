Чужеродное в вашем теле: как избавиться от глистов

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Харченко Дарина
Очень часто нам хочется почесать за ушком милую кошку во дворе или приласкать чужую собаку и порой соблазн настолько велик, что удержатся просто невозможно. А есть и другая радость жизни: сорвать с куста сочную, ароматную ягоду клубники и с наслаждением съесть ее прямо на месте. Прекрасно и радостно, не так ли? Однако рано или поздно такие приступы гедонизма могут привести вас в кабинет паразитолога, а то и на операционный стол. Гельминтоз (иными словами – заражение глистами) – весьма опасное патологическое состояние, которое не только доставляет дискомфорт носителю, но и может угрожать его жизни. Поэтому раз уж вы оказались хозяином этих паразитов, необходимо знать, как избавиться от глистов. Это важно для того, чтобы сохранить здоровье, а также предотвратить осложнения и заражение окружающих.
Глисты могут располагаться не только в органах желудочно-кишечного тракта. Фото: pexels
В первую очередь, для того, чтобы избавиться от чего-то,
нужно точно знать, что это у тебя это есть. Именно поэтому, когда потенциальные
владельцы паразитов задаются вопросом "Как понять, что у тебя глисты", им стоит
прислушаться к своему организму и распознать его сигналы. Самыми
распространенными симптомами гельминтоза являются:
Зуд в перианальной области (проще говоря, когда чешется
анус);
Боль в животе, возникающая посреди идеального образа жизни и
не имеющая очевидных потенциальных причин возникновения;
Кожная сыпь, которая также не имеет каких-либо понятных
причин;
Повышенная чувствительность к аллергенам (реакция на них
становится сильнее, чем обычно);
Повышенное слюноотделение;
Расстройства пищеварения (включают в себя запор, понос,
тошноту, рвоту, повышенный либо пониженный аппетит, тягу к определенным
продуктам);
Боли в мышцах;
Кашель (в подавляющем большинстве случаев – сухой);
Однако глисты могут располагаться не только в органах
желудочно-кишечного тракта, но и в органах других систем, в том числе
кровеносной, нервной, мочеполовой и даже опорно-двигательной. В таких случаях
главный симптом гельминтоза – боли и воспаления, которые сопровождают поражение
облюбованного паразитами органа. Например, если глист легализируется в печени,
может возникать абсцесс в ее пораженной доле.
Но есть и хорошая новость: глисты у человека
диагностируются легко, а значит, если вовремя обратиться к врачу, можно спасти
свое здоровье, а то и жизнь. Если у вас диагностирован гельминтов, врач
назначит вам препарат или комплекс препаратов, который поможет избавиться от
паразитов.
В случае, если вы знаете, что у вас, вашего питомца,
члена семьи или, например, в садике или школе, куда ходит ваш ребенок, есть
носители глистов, а обратиться к паразитологу нет возможности, стоит применить
медикаментозную терапию. На сегодня фармакологический рынок богат препаратами в
разных лекарственных формах, которые помогают эффективно решить проблему как
вывести глистов. Наиболее популярными вариантами, которые щадат организм, но
хорошо помогают от глистов, являются:
"Декарис" — этот препарат содержит левамизол, который
угнетает нервно-мышечную систему круглых червей и оказывает стимулирующее
действие на иммунную систему человека;
"Немозол" — относится к группе бензимидазолов, хорошо
помогает при гельминтозе с участием нематод, цестод и трематод;
"Перантел" — такой препарат чаще всего назначается детям.
Отличительной чертой этого лекарства является способность воздействия на
гельминта в любую фазу его жизненного цикла (от яиц до половозрелых
представителей);
Стоит помнить о том, что народные средства хоть и заявлены как эффективные, но пользы от них ровным счетом никакой, а вот вред они причинить могут. Это связано с возможными аллергическими реакциями на средства растительного происхождения и с тем, что по сути такие варианты не оказывают нужного действия, а значит, приравниваются к бездействию, которое может усугубить ситуацию и довести до реальной угрозы жизни пациента. Также не забывайте о том, что гельминтоз – это заболевание, которое однозначно требует лечения, а значит, к врачу нужно обратиться как можно скорее. Особенно это касается ситуаций, когда самолечение не дало плодов и тем более, если пациенту становится хуже и появляются новые тревожные симптомы.
Еще один важный момент – профилактика глистов, ведь проще не
заражаться паразитами, чем заниматься лечением гельминтоза. Основные пути
передачи яиц гельминтов включают в себя:
Контактами с уличными животными или питомцами чужих людей
(кормление, игры и ласки) с последующими касаниями к слизистым рта, носа, глаз
и промежности немытыми руками;
Контакты с людьми, которые являются носителями глистов или
контактировали с другими зараженными людьми или животными;
Употребление в пищу неочищенных овощей, фруктов и ягод;
Питье неочищенной воды из озер, рек, заливов и т.д.;
Употребление свинины, говядины и мяса диких животных,
особенно если оно плохо приготовлено;
Употребление сырой рыбы.
Старайтесь избегать этих ситуаций, тщательно мойте руки с
мылом и щеткой, используйте антисептик. Также хорошо прожаривайте мясо и рыбу и
пейте очищенную воду, а уличные животные – не лучший вариант для игр, так что и
от этого стоит воздержаться.
В общем, всегда помните о том, что даже если вы не видите
глистов в воде, пище, на шерсти или руках, это не значит, что их там нет, а
банальные правила приготовления пищи и личной гигиены помогут вам уберечь себя,
своих питомцев и родных от гельминтоза.
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