Чужеродное в вашем теле: как избавиться от глистов

Очень часто нам хочется почесать за ушком милую кошку во дворе или приласкать чужую собаку и порой соблазн настолько велик, что удержатся просто невозможно. А есть и другая радость жизни: сорвать с куста сочную, ароматную ягоду клубники и с наслаждением съесть ее прямо на месте. Прекрасно и радостно, не так ли? Однако рано или поздно такие приступы гедонизма могут привести вас в кабинет паразитолога, а то и на операционный стол. Гельминтоз (иными словами – заражение глистами) – весьма опасное патологическое состояние, которое не только доставляет дискомфорт носителю, но и может угрожать его жизни. Поэтому раз уж вы оказались хозяином этих паразитов, необходимо знать, как избавиться от глистов. Это важно для того, чтобы сохранить здоровье, а также предотвратить осложнения и заражение окружающих.

Глисты могут располагаться не только в органах желудочно-кишечного тракта. Фото: pexels

Как понять, что есть глисты

В первую очередь, для того, чтобы избавиться от чего-то, нужно точно знать, что это у тебя это есть. Именно поэтому, когда потенциальные владельцы паразитов задаются вопросом "Как понять, что у тебя глисты", им стоит прислушаться к своему организму и распознать его сигналы. Самыми распространенными симптомами гельминтоза являются:

Зуд в перианальной области (проще говоря, когда чешется анус);

Боль в животе, возникающая посреди идеального образа жизни и не имеющая очевидных потенциальных причин возникновения;

Кожная сыпь, которая также не имеет каких-либо понятных причин;

Повышенная чувствительность к аллергенам (реакция на них становится сильнее, чем обычно);

Повышенное слюноотделение;

Расстройства пищеварения (включают в себя запор, понос, тошноту, рвоту, повышенный либо пониженный аппетит, тягу к определенным продуктам);

Боли в мышцах;

Кашель (в подавляющем большинстве случаев – сухой);

Однако глисты могут располагаться не только в органах желудочно-кишечного тракта, но и в органах других систем, в том числе кровеносной, нервной, мочеполовой и даже опорно-двигательной. В таких случаях главный симптом гельминтоза – боли и воспаления, которые сопровождают поражение облюбованного паразитами органа. Например, если глист легализируется в печени, может возникать абсцесс в ее пораженной доле.

Но есть и хорошая новость: глисты у человека диагностируются легко, а значит, если вовремя обратиться к врачу, можно спасти свое здоровье, а то и жизнь. Если у вас диагностирован гельминтов, врач назначит вам препарат или комплекс препаратов, который поможет избавиться от паразитов.

Терапия

В случае, если вы знаете, что у вас, вашего питомца, члена семьи или, например, в садике или школе, куда ходит ваш ребенок, есть носители глистов, а обратиться к паразитологу нет возможности, стоит применить медикаментозную терапию. На сегодня фармакологический рынок богат препаратами в разных лекарственных формах, которые помогают эффективно решить проблему как вывести глистов. Наиболее популярными вариантами, которые щадат организм, но хорошо помогают от глистов, являются:

"Декарис" — этот препарат содержит левамизол, который угнетает нервно-мышечную систему круглых червей и оказывает стимулирующее действие на иммунную систему человека;

"Немозол" — относится к группе бензимидазолов, хорошо помогает при гельминтозе с участием нематод, цестод и трематод;

"Перантел" — такой препарат чаще всего назначается детям. Отличительной чертой этого лекарства является способность воздействия на гельминта в любую фазу его жизненного цикла (от яиц до половозрелых представителей);

Стоит помнить о том, что народные средства хоть и заявлены как эффективные, но пользы от них ровным счетом никакой, а вот вред они причинить могут. Это связано с возможными аллергическими реакциями на средства растительного происхождения и с тем, что по сути такие варианты не оказывают нужного действия, а значит, приравниваются к бездействию, которое может усугубить ситуацию и довести до реальной угрозы жизни пациента. Также не забывайте о том, что гельминтоз – это заболевание, которое однозначно требует лечения, а значит, к врачу нужно обратиться как можно скорее. Особенно это касается ситуаций, когда самолечение не дало плодов и тем более, если пациенту становится хуже и появляются новые тревожные симптомы.





Профилактика

Еще один важный момент – профилактика глистов, ведь проще не заражаться паразитами, чем заниматься лечением гельминтоза. Основные пути передачи яиц гельминтов включают в себя:

Контактами с уличными животными или питомцами чужих людей (кормление, игры и ласки) с последующими касаниями к слизистым рта, носа, глаз и промежности немытыми руками;

Контакты с людьми, которые являются носителями глистов или контактировали с другими зараженными людьми или животными;

Употребление в пищу неочищенных овощей, фруктов и ягод;

Питье неочищенной воды из озер, рек, заливов и т.д.;

Употребление свинины, говядины и мяса диких животных, особенно если оно плохо приготовлено;

Употребление сырой рыбы.





Старайтесь избегать этих ситуаций, тщательно мойте руки с мылом и щеткой, используйте антисептик. Также хорошо прожаривайте мясо и рыбу и пейте очищенную воду, а уличные животные – не лучший вариант для игр, так что и от этого стоит воздержаться.

В общем, всегда помните о том, что даже если вы не видите глистов в воде, пище, на шерсти или руках, это не значит, что их там нет, а банальные правила приготовления пищи и личной гигиены помогут вам уберечь себя, своих питомцев и родных от гельминтоза.

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