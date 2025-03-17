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Чтобы иметь здоровые и белоснежные зубы, нужно следовать этим простым правилам

Правильный уход за зубами - залог их здоровья на долгие годы

сегодня, 06:47
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Автор:
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Кравцев Сергей

Даже незначительные ошибки во время чистки могут привести к проблемам. Стоит правильно ухаживать за полостью рта, чтобы свести к минимуму походы к стоматологу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Daily Mail.

Чтобы иметь здоровые и белоснежные зубы, нужно следовать этим простым правилам

Чистка зубов. Фото из открытых источников

Стоматолог Бен Харгрив рассказал, что часто воду с лимоном и яблочный уксус хвалят за оздоровительные преимущества. Однако, употребление может нанести вред зубам в долгосрочной перспективе.

В частности, яблочный уксус может повредить зубную эмаль.

Врач также посоветовал не использовать зубные щетки с жесткой щетиной и абразивную зубную пасту. Они могут отчистить пятна, но они также могут со временем повредить верхний слой зубов.

Лучше всего использовать зубные щетки с мягкой щетиной, это столь же эффективно и не будете наносить вреда зубам и деснам.

К тому же стоит избежать покупки средств для отбеливания зубов. Это может привести к химическим ожогам.

Уход за зубами — это важная часть здоровья, и неправильные привычки могут привести к серьезным проблемам. Вот несколько распространенных ошибок: пропускание чистки перед сном — это одна из самых распространенных ошибок. Отсутствие чистки зубов перед сном способствует накоплению бактерий и развитию кариеса. Не использование зубной нити — чистить только поверхность зубов недостаточно. Зубная нить помогает удалять остатки пищи и бактерии между зубами, где щетка не достигает. Чистка зубов сразу после еды — особенно когда в рационе были кислоты (цитрусовые, газированные напитки), зубы становятся более уязвимыми. Лучше подождать хотя бы 30 минут перед чисткой. Использование старой зубной щетки — замена щетки раз в три месяца важна для эффективной очистки. Устаревшая щетка не будет достаточно чистить зубы. Злоупотребление отбеливающими пастами — они могут давать быстрый эффект, отбеливающие пасты могут быть агрессивными для эмали при частом использовании.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/au/article-14428015/dentist-hacks-tips-tricks-australia.html
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