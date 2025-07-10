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Недилько Ксения
Многие воспринимают солнечные ожоги как быстро уходящую мелкую летнюю неприятность. На самом же деле даже один серьезный ожог от ультрафиолета может оставить длительный след на здоровье кожи и всего организма.
Что значит для организма хотя бы один раз сгореть на солнце
1. Повреждение ДНК клеток
Когда кожа обгорает, ультрафиолетовые лучи разрушают структуру ДНК в клетках. Организм пытается исправить эти поломки, но иногда происходят накапливающиеся ошибки и повышают риск развития рака кожи, в частности меланомы. Ученые подчеркивают: даже один серьезный солнечный ожог в детстве или в подростковом возрасте значительно увеличивает вероятность онкологических болезней во взрослой жизни.
2. Ускоренное старение кожи
Ожог – это сигнал, что кожа получила слишком большую дозу ультрафиолета. Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин – белки, отвечающие за упругость и молодой вид кожи. Поэтому даже один эпизод сильного ожога может дать начало преждевременному появлению морщин, пигментных пятен и потере эластичности.
3. Удар по иммунитету
После ожога кожа становится более уязвимой к инфекциям, потому что повреждается ее естественный защитный барьер. Кроме того, исследования показывают, что чрезмерное УФ излучение способно временно снижать активность иммунной системы в целом.
4. Риск теплового удара и обезвоживание
Сильный солнечный ожог часто сопровождается повышением температуры тела, головной болью, тошнотой. Это признак того, что организм потерял много жидкости и перегрелся. Даже один такой случай – стресс для сердца и сосудов.
5. Хронические последствия
Со временем в обгорающих местах могут появиться доброкачественные или злокачественные новообразования, так называемые актинические кератозы. А пигментация после ожога часто остается на всю жизнь.
Вывод:
Обгореть на солнце даже один раз – это не мелочь, а серьезный удар по здоровью кожи и всего организма. Лучшая защита – избегать солнечного пика (с 11:00 до 16:00), пользоваться солнцезащитными кремами из SPF 30 и выше, прикрывать голову и плечи одеждой. Так вы сохраните кожу здоровой, а себя – от неприятных и опасных последствий.
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