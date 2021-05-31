"Черная плесень", которая охватила Индию, — хоть и редкое, но довольно опасное заболевание. Эпидемиолог Александр Горелов отметил, какие факторы могут активировать эту инфекцию в организме.

Что способствует развитию инфекции «черной плесени» / Фото: TASS/DPA

Специалист отметил, что риск подхватить мукормикоз повышен у людей с сахарным диабетом и тех, кто на протяжение долгого времени принимает стероидные антивоспалительные препараты (гормоны). Сочетание этих факторов может активировать инфекцию, а она, в свою очередь, способна вызвать поражение глаз, легких или мозга.

По словам эпидемиолога, чем более выражен иммунодефицит в организме человека, тем в большем количестве патологических органов возможно размножение грибка.

А вот хирург из Мумбаи Акшай Наир подчеркнул, что в зоне риска находятся и люди, переболевшие коронавирусной инфекцией. Заболевание является толчком к активизации инфекции, поскольку в организме существенно слабеет работа иммунной системы.

К слову, в Индии продолжают увеличиваться случаи заражения "черной плесенью", а также "белой" и "желтой". Этот грибок распространен практически во всех странах, но более актуален для стран Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры воздуха.

Горелов считает, что защитится от "черной плесени" можно с помощью соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Напомним, что в Центре общественного здоровья проанализировали, какими инфекционными болезнями чаще всего заражались украинцы в течение 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор-инфекционист Владимир Курпита считает, что коронавирус останется в мире навсегда, поскольку инфекция способна менять форму, особенности, а также проявления.

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