logo
Русский Українська

BTC/USD

36746.19

ETH/USD

2537.45

LTC/USD

182.29

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Что способствует развитию инфекции «черной плесени»
commentss НОВОСТИ Все новости

Что способствует развитию инфекции «черной плесени»

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал, какие факторы могут спровоцировать развитие «черной плесени» в организме

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

"Черная плесень", которая охватила Индию, — хоть и редкое, но довольно опасное заболевание. Эпидемиолог Александр Горелов отметил, какие факторы могут активировать эту инфекцию в организме.

Что способствует развитию инфекции «черной плесени»

Что способствует развитию инфекции «черной плесени» / Фото: TASS/DPA

Специалист отметил, что риск подхватить мукормикоз повышен у людей с сахарным диабетом и тех, кто на протяжение долгого времени принимает стероидные антивоспалительные препараты (гормоны). Сочетание этих факторов может активировать инфекцию, а она, в свою очередь, способна вызвать поражение глаз, легких или мозга.

По словам эпидемиолога, чем более выражен иммунодефицит в организме человека, тем в большем количестве патологических органов возможно размножение грибка. 

А вот хирург из Мумбаи Акшай Наир подчеркнул, что в зоне риска находятся и люди, переболевшие коронавирусной инфекцией. Заболевание является толчком к активизации инфекции, поскольку в организме существенно слабеет работа иммунной системы.

К слову, в Индии продолжают увеличиваться случаи заражения "черной плесенью", а также "белой" и "желтой". Этот грибок распространен практически во всех странах, но более актуален для стран Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры воздуха.

Горелов считает, что защитится от "черной плесени" можно с помощью соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Напомним, что в Центре общественного здоровья проанализировали, какими инфекционными болезнями чаще всего заражались украинцы в течение 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор-инфекционист Владимир Курпита считает, что коронавирус останется в мире навсегда, поскольку инфекция способна менять форму, особенности, а также проявления.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://smotrim.ru/live/channel/3
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ