Курение — вредная привычка, которая может спровоцировать развитие многих заболеваний, и как говорят специалисты, избавляться от нее нужно постепенно. Врач-нарколог Илья Кислер рассказал, что будет с организмом, если резко бросить курить.

Что произойдет с организмом, если резко бросить курить (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что самые неприятные проявления, как физические, так и психоэмоциональные появляются после отказа от курения в первые 2-3 дня. Хотя признаки "ломки" способны проявиться буквально спустя 2 часа, они характеризуются вялостью, раздражительность, сонливостью, а все из-за дефицита дофамина, синтез которого стимулируется дозой никотина.

Спустя 11-12 часов организм начинает "очищаться" от угарного газа — одного из компонентов табачного дыма. Через сутки могут начать проявляться неприятные вегетативные проявления, например, нервное напряжение, приступы жара, кашель, ухудшение настроения.

Еще через 40-48 часов в плазме и тканях концепция никотина снижается, а нервные окончания, которые были "забитые" никотином и смолами постепенно восстанавливаются.

А примерно к 72 часам, согласно словам врача, почками выведется до 90% метаболитов никотина и дышать становится легче, потому что бронхи начинают расслабляться. Но при этом, депрессивное настроение возрастает, может появиться тошнота, головные боли и спазмы в кишечнике.

Спустя 4-5 суток организму становится легче, потому что вегетативные симптомы начинают исчезать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что электронные сигареты с каждым днем привлекают все больше заядлых курильщиков, ведь те уверены в том, что от них гораздо меньше вреда. Тем не менее в электронных сигаретах тоже можно найти достаточное количество недостатков.

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