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Светлана Шкурупий
Курение
— вредная привычка, которая может спровоцировать развитие многих заболеваний, и
как говорят специалисты, избавляться от нее нужно постепенно. Врач-нарколог
Илья Кислер рассказал, что
будет с организмом, если резко бросить курить.
Что произойдет с организмом, если резко бросить курить (фото из открытых источников)
Специалист
отметил, что самые неприятные проявления, как физические, так и
психоэмоциональные появляются после отказа от курения в первые 2-3 дня. Хотя
признаки "ломки" способны проявиться буквально спустя 2 часа, они
характеризуются вялостью, раздражительность, сонливостью, а все из-за дефицита
дофамина, синтез которого стимулируется дозой никотина.
Спустя
11-12 часов организм начинает "очищаться" от угарного газа — одного
из компонентов табачного дыма. Через сутки могут начать проявляться неприятные вегетативные
проявления, например, нервное напряжение, приступы жара, кашель, ухудшение
настроения.
Еще
через 40-48 часов в плазме и тканях концепция никотина снижается, а нервные
окончания, которые были "забитые" никотином и смолами постепенно
восстанавливаются.
А
примерно к 72 часам, согласно словам врача, почками выведется до 90%
метаболитов никотина и дышать становится легче, потому что бронхи начинают
расслабляться. Но при этом, депрессивное настроение возрастает, может появиться
тошнота, головные боли и спазмы в кишечнике.
Спустя
4-5 суток организму становится легче, потому что вегетативные симптомы начинают
исчезать.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что электронные сигареты с каждым
днем привлекают все больше заядлых курильщиков, ведь те уверены в том, что от
них гораздо меньше вреда. Тем не менее в электронных сигаретах тоже можно
найти достаточное количество недостатков.
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