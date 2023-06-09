Что произойдет с организмом человека, если вы будете есть каждый день клубнику

В Украине сезон клубники стартует с середины мая и продолжается до начала июля. Сезон клубники достаточно короткий, поэтому люди стараются максимально использовать его и употребляют ягоды каждый день. О том, как ежедневное потребление клубники влияет на организм, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Medicinenet.

Что произойдет, если вы будете есть каждый день клубнику. Фото из открытых источников

Ягоды клубники содержат много антиоксидантов, пищевых волокон, витамина С и мало калорий. В 100-граммовой порции клубники 30 калорий, в то время как бананы имеют около 80, а овсяные хлопья более 350. Клубника ускоряет метаболизм и поддерживает работу пищеварительной системы и желчеотделения.

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Высокое содержание клетчатки в клубнике также оказывает положительное влияние на уровень холестерина и сахара. Повышенная концентрация этих показателей отвечает за развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Научные исследования показали, что регулярное употребление клубники снижает риск инфаркта и высокого артериального давления.

Другие питательные вещества, которыми богата клубника, это витамины А, В2, В3, Е, а также калий, магний, кальций, фосфор и другие. В общем, ежедневное потребление клубники улучшает работу пищеварительной системы, улучшает зрение, снижает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых.

Хотя клубника является питательным дополнением к любой диете, ее следует употреблять в умеренных количествах. Ресурс M edicinenet рекомендует употреблять около восьми ягод клубники ежедневно, ведь чрезмерное потребление ягод может вызвать расстройство желудка, изжогу, вздутие живота и аллергические реакции.

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