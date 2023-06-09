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Что произойдет с организмом человека, если вы будете есть каждый день клубнику

Как оказывает влияние клубника на организм человека при длительном потреблении этих ягод.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

В Украине сезон клубники стартует с середины мая и продолжается до начала июля. Сезон клубники достаточно короткий, поэтому люди стараются максимально использовать его и употребляют ягоды каждый день. О том, как ежедневное потребление клубники влияет на организм, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Medicinenet.

Что произойдет с организмом человека, если вы будете есть каждый день клубнику

Что произойдет, если вы будете есть каждый день клубнику. Фото из открытых источников

Ягоды клубники содержат много антиоксидантов, пищевых волокон, витамина С и мало калорий. В 100-граммовой порции клубники 30 калорий, в то время как бананы имеют около 80, а овсяные хлопья более 350. Клубника ускоряет метаболизм и поддерживает работу пищеварительной системы и желчеотделения.


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Высокое содержание клетчатки в клубнике также оказывает положительное влияние на уровень холестерина и сахара. Повышенная концентрация этих показателей отвечает за развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Научные исследования показали, что регулярное употребление клубники снижает риск инфаркта и высокого артериального давления.

Другие питательные вещества, которыми богата клубника, это витамины А, В2, В3, Е, а также калий, магний, кальций, фосфор и другие. В общем, ежедневное потребление клубники улучшает работу пищеварительной системы, улучшает зрение, снижает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых.

Хотя клубника является питательным дополнением к любой диете, ее следует употреблять в умеренных количествах. Ресурс M edicinenet рекомендует употреблять около восьми ягод клубники ежедневно, ведь чрезмерное потребление ягод может вызвать расстройство желудка, изжогу, вздутие живота и аллергические реакции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 96-летний марафонец назвал три причины своего долголетия.

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Источник: https://www.medicinenet.com/how_many_strawberries_should_you_eat_a_day/article.htm
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