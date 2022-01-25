Известный украинский доктор, главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал в своем Telegram, что необходимо знать при повторном заражении коронавирусом.

Что нужно знать при повторном заражении COVID-19 - фото из открытых источников

Так, по словам специалиста, тест на COVID-19 можно сдавать уже с первого дня повышенной температуры тела. Если быстрый тест показал две полоски — значит вы инфицировались коронавирусом. При этом необходимо отправиться на самоизоляцию на 14 дней, поскольку этот период человек может заражать окружающих.

Через три-четыре дня желательно сдать анализ на ц-реактивный белок и ддимеры.

На протяжении болезни доктор советует отдыхать, не выходить на холодный воздух без надобности, а также не заниматься спортом в течение двух-трех недель.

Жиравецкий рекомендует иметь дома жаропонижающие препараты и сбивать температуру сразу, с первого дня заболевания.

Также во время инфицирования коронавирусом нужно измерять сатурацию, и если она падает ниже 92 — вызывать скорую медицинскую помощь, поскольку в таком случае пациенту требуется дополнительный кислород.

По словам врача, стоит помнить, что препаратов для профилактики COVID-19 не существует, а также не заниматься самолечением, а сразу отправляться к специалистам.

Отметим, что глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в средине-в конце февраля. Сейчас в стране фиксируется новая волна COVID-19. При этом, как отметил замминистра здравоохранения Игорь Кузин, ужесточать карантинные ограничения в стране — вводить локдаун — пока не планируется.





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