Отравление свинцом - опасность, которую игнорируют родители и педиатры

Свинец – металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Свинец используется многие тысячелетия, поскольку он широко распространен, легко добывается и обрабатывается.

Ребенок с игрушкой. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо. Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка. У маленьких детей повышенные уровни свинца в крови были связаны с более низким IQ, ограниченным вниманием, поведенческими проблемами и невозможностью сосредоточиться.

Невидимый яд

Неорганические соли свинца абсорбируются после попадания в желудок или ингаляции. Дети, у которых организм еще не загрязнен свинцом, толерантно переносят дозы, не превышающие 5 мкг/кг массы тела. При высокой концентрации свинец повреждает третичную структуру внутриклеточных белков, денатурируя их и вызывая гибель клеток и в конечном итоге воспаление тканей.

Симптомы отравления свинцом

Токсические эффекты свинца различны у детей и у взрослых. При отравлении свинцом взрослые часто испытывают боли в животе. Токсичность свинца вызывает анемию (снижение концентрации гемоглобина в крови), поражение почек, головную боль, периферическую невропатию, атаксию и потерю памяти. Эти симптомы обычно связаны с длительным повышением концентрации свинца в крови свыше 800-1000 мкг/л.

У детей при отравлении свинцом наблюдается анемия, боли в животе, поражение центральной нервной системы, бледность, раздражительность, анорексия, атаксия и невнятная речь.

Это не просто краска

Отравление свинцом может привести к повреждению нервной системы, задержке роста, повреждению почек и замедленному развитию. Свинец был распространенной добавкой красок до 1978 года, когда федеральный закон запретил его использование в бытовых красках. В то же время было запрещено использование свинца в продуктах, маркированных для детей. Но свинец до сих пор можно найти в старых домах и в некоторых импортных игрушках, украшениях, и даже конфетах.

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