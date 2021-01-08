Отравление свинцом - опасность, которую игнорируют родители и педиатры

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Седлецкая Татьяна
Свинец – металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Свинец
используется многие тысячелетия, поскольку он широко распространен, легко
добывается и обрабатывается.
Ребенок с игрушкой. Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих
десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо. Свинец
является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести
к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка. У маленьких детей
повышенные уровни свинца в крови были связаны с более низким IQ, ограниченным
вниманием, поведенческими проблемами и невозможностью сосредоточиться.
Невидимый яд
Неорганические соли свинца абсорбируются после
попадания в желудок или ингаляции. Дети, у которых организм еще не загрязнен
свинцом, толерантно переносят дозы, не превышающие 5 мкг/кг массы тела. При
высокой концентрации свинец повреждает третичную структуру внутриклеточных
белков, денатурируя их и вызывая гибель клеток и в конечном итоге воспаление
тканей.
Симптомы
отравления свинцом
Токсические эффекты свинца различны у детей и у
взрослых. При отравлении свинцом взрослые часто испытывают боли в животе. Токсичность
свинца вызывает анемию (снижение концентрации гемоглобина в крови), поражение
почек, головную боль, периферическую невропатию, атаксию и потерю памяти. Эти
симптомы обычно связаны с длительным повышением концентрации свинца в крови
свыше 800-1000 мкг/л.
У детей при отравлении свинцом наблюдается анемия,
боли в животе, поражение центральной нервной системы, бледность,
раздражительность, анорексия, атаксия и невнятная речь.
Это не просто краска
Отравление свинцом может привести к повреждению нервной системы, задержке роста, повреждению почек и замедленному развитию. Свинец был распространенной добавкой красок до 1978 года, когда федеральный закон запретил его использование в бытовых красках. В то же время было запрещено использование свинца в продуктах, маркированных для детей. Но свинец до сих пор можно найти в старых домах и в некоторых импортных игрушках, украшениях, и даже конфетах.
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