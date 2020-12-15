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Что нужно сделать дома для уничтожения вирусов

Вирусы погибают в холодном воздухе

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В зимний период люди часто болеют гриппом и другими простудными заболеваниями. А сухой и спертый воздух обеспечивает вирусам идеальную среду для распространения. Эксперты говорят, что самым простым и эффективным способом профилактики против гриппа, ОРВИ и других болезней является проветривание.

Что нужно сделать дома для уничтожения вирусов

как уничтожить вирусы в комнате / фото: Freepik

Специалисты отмечают, что во время чихания и кашля из дыхательных путей выходит мокрота и тысячи вирусных микрочастиц, которые при сухом воздухе разбиваются на меньшие частицы и могут оставаться "на плаву" несколько дней. А вот влажный воздух способен деформировать поверхность вируса, тем самым уничтожая оружие, которым он атакует наши клетки. 

Врач Андрей Тяжельников отметил, что дом или помещение, в котором вы проводите много времени с другими людьми, необходимо регулярно проветривать. Особенно это важно, когда среди вас есть человек, который болеет. Оптимальное время проветривание должно составлять 10-15 минут. 

Офисные помещения, кроме прочего, нужно проветривать каждый раз после того, как приходил любой посторонний человек, например, клиент или сотрудник социальных служб. Лучше всего устраивать проветривание в сквозном режиме, людям хорошо бы выйти. Если же проводить проветривание регулярно не получается, тогда можно установить в комнате очиститель воздуха, который будет поддерживать правильную влажность.

Недавно известный педиатр Евгений Комаровский также отметил, насколько важно проветривание помещений, особенно в школах. Доктор отметил, что дети могут сидеть в масках и постоянно мыть руки, но без притока свежего воздуха, риск заболеть все равно остается. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как перестать касаться лица, чтобы не подхватит вирусы.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/20808-samyy-dostupnyy-sposob-chto-nuzhno-sdelat-doma-dlya-unichtozheniya-virusov.html
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