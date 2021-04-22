logo
Русский Українська

BTC/USD

54237.31

ETH/USD

2506.09

LTC/USD

280.29

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Что может приводить к повышению давления
commentss НОВОСТИ Все новости

Что может приводить к повышению давления

Врач-кардиолог Маргарита Беззубцева рассказала, какие привычки способствуют повышению артериального давления

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Уровень артериального давления – один из важных показателей состояния здоровья. Но есть несколько привычек, которые способны его повышать и тем самым ухудшать самочувствие. Врач-кардиолог Маргарита Беззубцева рассказала что нужно знать гипертонику.

Что может приводить к повышению давления

Что может приводить к повышению давления (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что на показатель артериального давления может повлиять употребление соли (более 5 г в сутки). Также прием алкогольных напитков 14 ед/неделю для мужчин и 8 ед/неделю для женщин (1 ед. равна 124 мл вина или 250 мл пива). К скачкам давления также может привести сидячий образ жизни, так что уделяйте ежедневно хотя бы по 30 минут физической активности. 

Кардиолог отметила, что обливание холодной водой или плавание в бассейне после посещения бани или сауны также может приводить к повышению давления у гипертоников. Плюс ко всему, на этот показатель могут влиять и некоторые лекарственные средства: нестероидные противоспалительные средства (обезболивающие), антидепрессанты, системные глюкокортикостероиды (преднизолон) и кофеин.

Стоит также знать, что у курящих гипертоников, не получающих терапию, уровень давления в дневное время выше, чем у некурящих.

Напомним, что некоторые продукты смертельно губительны для гипертоников, другие же помогают снизить повышенное давление за счет насыщения организма необходимыми витаминами и минералами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что японские исследователи провели эксперимент, результат которого подтвердил, что регулярное употребление томатного сока положительно влияет на артериальное давление. Этот напиток рекомендуют употреблять каждый день.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ