Уровень артериального давления – один из важных показателей состояния здоровья. Но есть несколько привычек, которые способны его повышать и тем самым ухудшать самочувствие. Врач-кардиолог Маргарита Беззубцева рассказала что нужно знать гипертонику.

Что может приводить к повышению давления (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что на показатель артериального давления может повлиять употребление соли (более 5 г в сутки). Также прием алкогольных напитков 14 ед/неделю для мужчин и 8 ед/неделю для женщин (1 ед. равна 124 мл вина или 250 мл пива). К скачкам давления также может привести сидячий образ жизни, так что уделяйте ежедневно хотя бы по 30 минут физической активности.

Кардиолог отметила, что обливание холодной водой или плавание в бассейне после посещения бани или сауны также может приводить к повышению давления у гипертоников. Плюс ко всему, на этот показатель могут влиять и некоторые лекарственные средства: нестероидные противоспалительные средства (обезболивающие), антидепрессанты, системные глюкокортикостероиды (преднизолон) и кофеин.

Стоит также знать, что у курящих гипертоников, не получающих терапию, уровень давления в дневное время выше, чем у некурящих.

Напомним, что некоторые продукты смертельно губительны для гипертоников, другие же помогают снизить повышенное давление за счет насыщения организма необходимыми витаминами и минералами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что японские исследователи провели эксперимент, результат которого подтвердил, что регулярное употребление томатного сока положительно влияет на артериальное давление. Этот напиток рекомендуют употреблять каждый день.

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