Что категорически запрещено делать при высоком артериальном давлении

Высокое артериальное давление провоцирует немало заболеваний и влияет не общее состояние. Даже привычные дела могут значительно ухудшить состояние при скачках давления. Портал "Комментарии" рассказывает, что запрещено делать при высоком артериальном давлении.

Высокое давление. Иллюстративное фото

Физическая нагрузка. Во время скачка давления категорически запрещено заниматься интенсивными физическими нагрузками. Многие ошибочно полагают, что спорт поможет разогнать кровь. Однако на самом деле это приводит к резкому истощению миокарда и разрыву мелких капилляров. Силовые упражнения, поднятие тяжестей или даже быстрый бег создают колоссальное напряжение, которое сосуды могут просто не выдержать.

Сауны и горячие ванны. Строго запрещено посещать сауны, бани или принимать горячую ванную. Высокая температура вызывает расширение поверхностных сосудов, но одновременно ускоряет сердцебиение, что создает опасный дисбаланс и может привести к потере сознания или гипертоническому кризу.

Еда и напитки. Необходимо соблюдать жесткие ограничения во время приступов гипертонии. Нельзя употреблять соленую пищу – натрий мгновенно задерживает жидкость в организме. Это увеличивает объем циркулирующей крови и создает дополнительное давление на стенки артерий, которое трудно сбить даже лекарством. Под полным запретом находится алкоголь и напитки с высоким содержанием кофеина. Спиртное сначала расширяет сосуды, но затем вызывает их продолжительный спазм, что только усугубляет проблему. Кофеин прямо стимулирует нервную систему и повышает тонус сосудов, что при уже высоком давлении является критическим фактором риска.

Лекарства. Одним из самых опасных действий является самостоятельное резкое понижение давления с помощью сильных препаратов без консультации с врачом. Быстрое падение показателей приводит к гипоксии головного мозга и нарушению кровоснабжения почек. Также нельзя игнорировать такие симптомы как сильная головная боль, тошнота или ухудшение зрения, надеясь, что состояние нормализуется само собой.

Работа. Запрещено продолжать работу на компьютере или заниматься делами, требующими высокой концентрации внимания и эмоционального напряжения. Организму в этот момент необходим полный покой в полусидящем положении, чтобы сердце могло работать в сберегательном режиме.

