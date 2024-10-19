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Что категорически запрещено делать, если человек ходит во сне

Как действовать, если человек ходит во сне

19 октября 2024, 05:43
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Кречмаровская Наталия

Сомнамбулизм, или хождение во сне, является распространенным расстройством сна, которое может быть опасно как для самого человека, так и для окружающих. Существует несколько важных правил, которые следует придерживаться, чтобы обеспечить безопасность человека, который ходит во сне, сообщает портал "Комментарии".

Что категорически запрещено делать, если человек ходит во сне

Иллюстративное фото

Одно из важнейших правил – запрещено резко будить человека, который ходит во сне. Это может привести к дезориентации, панике и даже агрессии. Вместо этого попробуйте мягко направить его обратно к кровати. Для этого следует использовать спокойный голос и легкие прикосновения.

Крики или попытки испугать человека могут вызвать сильный стресс и даже травмы. Человек, ходящий во сне, может не осознавать, что происходит, и реагировать непредсказуемо. Лучше всего оставаться спокойным и избегать любых резких звуков.

Не стоит применять физическое сдерживание, ведь оно может быть опасно как для вас, так и для человека, который ходит во сне. Человек может начать бороться или сопротивляться и здесь не исключены травмы. Вместо этого попробуйте обеспечить безопасную среду, забрать потенциально опасные предметы с ее пути.

Если вы заметили, что кто-то ходит во сне, не оставляйте человека без присмотра. Убедитесь, что человек не может выйти из дома или попасть в опасную ситуацию. Закройте двери и окна, чтобы предотвратить случайный выход на улицу.

Врачи предупреждают, что единичные случаи хождения во сне могут быть безвредными, однако регулярные эпизоды могут сигнализировать о серьезных проблемах со сном или здоровьем. Здесь требуется консультация со специалистом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какую позу для сна нужно выбрать.




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