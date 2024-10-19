Что категорически запрещено делать, если человек ходит во сне

Сомнамбулизм, или хождение во сне, является распространенным расстройством сна, которое может быть опасно как для самого человека, так и для окружающих. Существует несколько важных правил, которые следует придерживаться, чтобы обеспечить безопасность человека, который ходит во сне, сообщает портал "Комментарии".



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Одно из важнейших правил – запрещено резко будить человека, который ходит во сне. Это может привести к дезориентации, панике и даже агрессии. Вместо этого попробуйте мягко направить его обратно к кровати. Для этого следует использовать спокойный голос и легкие прикосновения.

Крики или попытки испугать человека могут вызвать сильный стресс и даже травмы. Человек, ходящий во сне, может не осознавать, что происходит, и реагировать непредсказуемо. Лучше всего оставаться спокойным и избегать любых резких звуков.

Не стоит применять физическое сдерживание, ведь оно может быть опасно как для вас, так и для человека, который ходит во сне. Человек может начать бороться или сопротивляться и здесь не исключены травмы. Вместо этого попробуйте обеспечить безопасную среду, забрать потенциально опасные предметы с ее пути.

Если вы заметили, что кто-то ходит во сне, не оставляйте человека без присмотра. Убедитесь, что человек не может выйти из дома или попасть в опасную ситуацию. Закройте двери и окна, чтобы предотвратить случайный выход на улицу.

Врачи предупреждают, что единичные случаи хождения во сне могут быть безвредными, однако регулярные эпизоды могут сигнализировать о серьезных проблемах со сном или здоровьем. Здесь требуется консультация со специалистом.

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