Что еще убивает нервные клетки, кроме алкоголя

Американские молекулярные биологи в ходе исследования установили, что вирус герпеса, который "засыпает" в организме после лечения заболевания, при повторном "пробуждении" угрожает нейронам.

Нервные клетки (фото из открытых источников)

Эксперты из Университета Цинциннати отметили, что вирус герпеса способен оставаться в организме, встраиваясь в нервные клетки, которые защищают его от иммунной системы. А когда иммунитет ослабляется или в организм проникает инфекция и начинается воспалительный процесс, вирус снова активируется и убивает нервные клетки, в которых скрывался.

Опыты на лабораторных грызунах показали, что остановить уничтожение нейронов можно с помощью противогерпесных препаратов. При этом до сих пор неизвестно, как уничтожение нервных клеток вирусом герпеса влияет на организм человека.

Эксперты отмечают, что людей заражают восемь типов герпесвирусов, два из которых представлены вирусами простого герпеса (ВПГ). Оба типа вируса простого герпеса, HSV-1 и HSV-2, могут спровоцировать инфекцию ротовой полости или генитальную инфекцию. Чаще всего HSV-1 вызывает гингивостоматит, герпес на губах и герпетический кератит. HSV-2 обычно вызывает поражения гениталий.

Напомним, что британские исследователи создали искусственные нервные клетки, которые должны проложить путь к лечению таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и сердечная недостаточность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что следить за своим рационом питания необходимо постоянно, ведь от этого зависит не только работа внутренних органов, но и функционирование нервной системы. Есть продукты, которые помогут ее укрепить и сохранить хорошее самочувствие.

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