Что делать, когда зимой постоянно трескаются губы: советы врача

Многие из нас зимой сталкиваются с появлением трещинок на губах. Это, разумеется, несмертельно, но весьма неприятно. Какие же главные причины появления подобного дискомфорта и как от него избавиться, объяснила врач-дерматолог Виктория Коцур.

Важно защитить губы зимой. Фото из открытых источников

Губы являются хорошим индикатором воздействий: и внешних, и внутренних. Если на них начали появляться трещинки, то причина может скрываться не только в низких зимних температурах, но и хронических болезнях или пережитом стрессе. Также никто не отменяет самую банальную причину — недостаточное количество витаминов в организме.

Зимой, разумеется, губы трескаются чаще. Но конкретно сам мороз в этом не виноват. Сильные ветра (а летом — разгоряченное солнце) уменьшают количество влаги, в том числе и на коже губ. Поэтому уста начинают шелушиться, терять былую эластичность. К слову, о показателях влажности стоит следить не только на улице, но и в доме. Особенно сейчас, когда отопление из-за холода пытаются выкрутить на максимум.

Также одной из причин трескающихся губ может быть переизбыток косметики. В холодную пору года девушкам лучше отказаться от матовых помад и блесков для губ. Первые — максимально сушат кожу, вторые — становятся плотнее на морозе, из-за чего кожа губ стягивается и начинает трескаться.

Как предотвратить появление трещин?

• Используйте бальзамы и гигиенические помады. При чем, подчеркивает врач, следует выбирать не приятно пахнущие средства, а максимально натуральные по составу.

"В средствах для губ должны быть жирные масла (например, какао, ши, кокосовое, жожоба, авокадо, оливковое и другие), натуральный воск (канделильский, пчелиный), витамины А и Е. Если речь идет о защите от солнца, то безопасные фотофильтры (диоксид титана и оксид железа)", — поясняет Виктория Коцур.

Если говорить об идеальном варианте, то в косметичке женщине следует иметь и бальзам для губ, и "гигиеничку". Они слегка различаются по текстуре, но могут понадобиться при разных ситуациях.

• Увеличить количество витаминов в организме. Виктория Коцур объясняет: если дело в недостатке питательных веществ, то стоит обратить внимание на продукты, богатые витаминами А, Е, С, группы B. Иногда организму не хватает железа или цинка.

"Не надо забывать, что сухость губ, трещины на них могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем — на аллергию, герпес, грибковые заболевания, сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта", — отмечает дерматолог.

• Следите за влажностью. Если вы подвержены появлению трещинок на губах, уделите внимание микроклимату дома и на работе. Возможно, следует увеличить количество проветривания помещений и обзавестись увлажнителем воздуха.

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