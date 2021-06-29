Что будет, если бегать на голодный желудок

Утренние пробежки положительно влияют на состояние всего организма, но что будет, если устраивать их на голодный желудок? Поможет ли это эффективнее сбросить лишние килограммы?

Бег на голодный желудок (фото из открытых источников)

Тренер по триатлону Александр Халаманов отметил, что бег натощак действительно ускоряет процесс похудения, но такой вариант нагрузок подходит далеко не всем. Пробежки на голодный желудок помогают в организме активизировать обменные процессы сжигания жира. В таких условиях возникает сразу очень существенный интервал между приемами пищи, что понижает уровень сахара и инсулина. Тело при этом начинает использовать жир для производства энергии.

Но людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, важно контролировать количество потребляемых калорий.

Однако, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва и другие заболевания и хронические патологии) стоит воздержаться от такого варианта пробежки. Или же нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы попытки избавиться от лишнего веса не привели к серьезным последствиям.

Напомним, что бег нормализует обмен веществ, заряжает энергией, насыщает кислородом все органы и ткани. Но все же в вечерней пробежке есть своим преимущества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бег очень полезен для здоровья каждого человека. Он укрепляет мышцы не только ног, но и большинства других частей тела. К тому же роль бега в прокачке выносливости трудно переоценить. Но мало кто обращал внимание на тот факт, что регулярные пробежки могут помочь не только твоему физическому состоянию, но и психологическому здоровью.

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