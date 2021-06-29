logo
Русский Українська

BTC/USD

35093.38

ETH/USD

2157.74

LTC/USD

141.18

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Что будет, если бегать на голодный желудок
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет, если бегать на голодный желудок

Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, как бег на голодный желудок влияет на процесс похудения

сегодня, 09:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Утренние пробежки положительно влияют на состояние всего организма, но что будет, если устраивать их на голодный желудок? Поможет ли это эффективнее сбросить лишние килограммы? 

Что будет, если бегать на голодный желудок

Бег на голодный желудок (фото из открытых источников)

Тренер по триатлону Александр Халаманов отметил, что бег натощак действительно ускоряет процесс похудения, но такой вариант нагрузок подходит далеко не всем. Пробежки на голодный желудок помогают в организме активизировать обменные процессы сжигания жира. В таких условиях возникает сразу очень существенный интервал между приемами пищи, что понижает уровень сахара и инсулина. Тело при этом начинает использовать жир для производства энергии.

Но людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, важно контролировать количество потребляемых калорий. 

Однако, тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва и другие заболевания и хронические патологии) стоит воздержаться от такого варианта пробежки. Или же нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы попытки избавиться от лишнего веса не привели к серьезным последствиям. 

Напомним, что бег нормализует обмен веществ, заряжает энергией, насыщает кислородом все органы и ткани. Но все же в вечерней пробежке есть своим преимущества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бег очень полезен для здоровья каждого человека. Он укрепляет мышцы не только ног, но и большинства других частей тела. К тому же роль бега в прокачке выносливости трудно переоценить. Но мало кто обращал внимание на тот факт, что регулярные пробежки могут помочь не только твоему физическому состоянию, но и психологическому здоровью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rsport.ria.ru/20210628/beg-1738838885.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ